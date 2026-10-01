Horizonte 01 octubre 2026

La periodista ha enseñado en ‘Horizonte’ dos imágenes inéditas del paquete que, según explicaba, llegó a Urbagestión días después del desahucio de Maricarmen

‘Horizonte’ ha mostrado unas imágenes que hasta ahora no habían visto la luz. Han llegado de la mano de la periodista Ketty Garat, que ha conectado en directo con Iker Jiménez y Carmen Porter para enseñar dos fotografías de una caja con cucarachas vivas que, según ha explicado, fue enviada a los responsables de Urbagestión después del polémico desahucio de Maricarmen.

“Son las cajas de cucarachas que le mandaron precisamente a los responsables de Urbagestión el pasado viernes 25 de septiembre”, comenzaba explicando Garat. Una fecha que situaba dos días después de que se ejecutara el desahucio, el miércoles 23. Las imágenes mostradas en ‘Horizonte’ dejaban ver el interior de una caja con cucarachas vivas. Para Ketty Garat, el episodio estaría relacionado con la presión que asegura que viene soportando la empresa desde entonces. Ketty Garat habla de una "cacería civil" “Vemos esos animales vivos, vemos las cucarachas que les mandan”, señalaba la periodista, que interpretaba el contenido del paquete como una forma de llamar “cucarachas” a los responsables de la empresa. Pero Garat aseguraba que este envío no era un episodio aislado. También hizo referencia a los mensajes y audios que, según su relato, habría recibido Urbagestión en las últimas semanas.

La periodista habló de un “aluvión” de personas que se habrían dirigido a los responsables de la compañía para llamarles “asesinos” o “cerdos” e incluso relató amenazas mucho más graves: “Para decirles que las sorpresas llegan con bombas lapa, para amenazarles con pegarles dos tiros en la sede de su oficina”. Garat calificaba lo sucedido como una “cacería civil” y aseguraba que este tipo de presión termina teniendo consecuencias. Según explicaba, una parte importante de los trabajadores de Urbagestión se habría dado de baja y la compañía habría perdido “media docena de clientes” durante las últimas semanas. La periodista vinculó esta situación a una campaña que calificó de “completamente orquestada” y afirmó que, según su información, desde Urbagestión sospechan que habría sido coordinada desde el Sindicato de Inquilinas. "Hay unos pocos valientes que aguantan y sostienen la presión" Ketty Garat también se refirió a las críticas públicas que ha recibido Urbagestión y comparó el envío de las cucarachas con “la cabeza de caballo”, como símbolo de intimidación. “Hacemos todo lo posible para que la gente no pueda más y tire la toalla”, afirmaba durante su conexión.