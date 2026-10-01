El 'zasca' de Ana Rosa a Pedro Sánchez: "El BOE se ha convertido en el Boletín Oficial Electoral"

Un día más, ' El Programa de Ana Rosa' ha tenido como tema principal el análisis de los dos decretos en vivienda, conocidos como 'Maricarmen' que el Gobierno trata de aprobar para 'solucionar' en pocos días el problema de la vivienda.

"El BOE se ha convertido en el Boletín Oficial Electoral. Ya nos hemos leído el decreto Mari y nos queda el Carmen, que se publica esta mañana, aunque ya han trascendido detalles. Los decretos los ha redactado un activista al que el Gobierno le puso el siguiente reto: Tienes que meter en un mismo párrafo a Franco, al machismo, a los especuladores y a Maricarmen. Y el activista dijo, ¿perdona? Sujétame el diábolo, y escribió: "Maricarmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz". Toma ya. Si quieres cacao, toma dos tazas", ha dicho la presentadora.

Ana Rosa, sobre los decretos Maricarmen: "Son medidas que no van a asustar a los fondos buitre, van a asustar a los pequeños propietarios"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "El caso es que a Maricarmen se le aplicó una ley aprobada por el Gobierno socialista en 1994. Los decretos contemplan medidas como contratos indefinidos o que el casero tenga que indemnizar con 12 meses de alquiler a su inquilino si le renueva. Unas medidas que no van a asustar a los fondos buitre, van a asustar a los pequeños propietarios, que son los que alquilan las casas en España. El miedo hará que saquen sus viviendas del mercado y los jóvenes que hoy se manifiestan en Sol se queden sin oferta, sin casas en las que vivir, igual que la gente mayor y las personas vulnerables. La mayoría de los caseros son gente normal que se han pasado la vida ahorrando para comprar esas casas que ahora venderán, no renovarán, o simplemente las dejarán vacías. El escudo social lo tiene que poner el Estado, no el pequeño propietario, y el Estado es el que tiene que construir viviendas sociales que no construye, porque lo único que construye este Gobierno son muros. ¿Cómo van a construir nada si no hay ni presupuestos?"

"Ayer se cumplió el plazo constitucional para presentar los presupuestos, y van cuatro años. Aitor Esteban fue ayer a buscar trigo al Congreso. Otegi ha tomado el relevo de Zapatero y de Cerdán, y ha ido a Waterloo a intentar convencer al amo de llaves de la legislatura para que vote el decreto de vivienda y no desahucien a Sánchez. Ya veremos cuál es el precio del alquiler de Moncloa, aunque lo que está muy claro es que al final la derrama la pagaremos entre todos", ha sentenciado en directo.