Horizonte 01 octubre 2026

Los presentadores de ‘Horizonte’ muestran los regalos enviados desde Ceuta y leen parte de la carta que ha recibido el equipo del programa en agradecimiento por su apoyo

Con una taza, varias pulseras y una carta. Así han arrancado Iker Jiménez y Carmen Porter ‘Horizonte’, mostrando ante las cámaras los regalos que han recibido desde Ceuta y agradeciendo el cariño que, según han explicado, les han hecho llegar desde la ciudad autónoma. “Me da que esta noche va a ser fuerte de información”, comenzaba advirtiendo Iker Jiménez mientras sostenía una taza de café con leche. Sin embargo, antes de entrar de lleno en los asuntos de la noche, el presentador quería detenerse precisamente en ese objeto que tenía entre las manos. “Dirán ustedes: ‘Qué más da, es como otras que ponen su nombre en la taza’. ¡No! Porque fíjense lo que pone”, señalaba el presentador antes de explicar que se trataba de un regalo enviado desde Ceuta.

La carta que ha llegado desde Ceuta a ‘Horizonte’ Carmen Porter mostraba entonces ante las cámaras el mensaje de la taza: “Un caballa nunca se rinde, Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. Y no era el único detalle que había recibido el equipo: “Han enviado un montón de pulseras para todos los integrantes de ‘Horizonte’, de la buena gente de Ceuta”, explicaba Iker Jiménez mientras Carmen Porter enseñaba algunas de ellas en plató.

Junto a estos regalos había llegado también una carta dirigida al programa. “Una carta muy bonita, la verdad”, reconocía Carmen Porter antes de leer parte de su contenido: “Dar las gracias a Iker y a todo el equipo por estar contando la realidad de lo que está pasando en Ceuta. Gracias por mirar a nuestra tierra, por escuchar a los ceutíes y por poner voz a una realidad que demasiados prefieren ignorar”. La presentadora explicaba que el resto de la carta contenía más mensajes de agradecimiento y referencias a la situación que relatan estar atravesando sus autores. “Nos dice cosas muy bonitas en esa carta y lo mal que lo están pasando”, señalaba. Carmen Porter aprovechaba, además, para adelantar que el programa volvería a conectar durante la noche con la ciudad autónoma: “Luego conectaremos con Ceuta para saber la última hora. Y ya sabéis que nuestro corazón está siempre con vosotros”.

El brindis de Iker Jiménez por el público de ‘Horizonte’ Tras agradecer los regalos llegados desde Ceuta, Iker Jiménez quiso detener el programa durante unos segundos por otro motivo. Taza en mano, el presentador hizo un brindis dirigido esta vez a los espectadores de ‘Horizonte’. “El apoyo que ustedes nos dieron precisamente ayer, para mí es el mejor dato”, comenzaba diciendo. Iker reconocía que las cifras de audiencia pertenecen a “un mundo que solo interesa a los periodistas y a la televisión” y que el espectador, en realidad, quiere simplemente “ver un programa bueno o malo”. Sin embargo, para quienes trabajan en televisión, explicaba, lo ocurrido la noche anterior tenía un significado especial: “Lo que pasó ayer, con lo que había ayer en televisión, pues yo creo que es el mejor dato que hemos hecho en la historia”.