La presidenta madrileña ha comenzado su intervención asegurando que el PSOE y sus aliados “han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática” . Una acusación con la que ha planteado su preocupación por el respeto a la separación de poderes, el Estado de derecho y la alternancia política.

La dirigente madrileña ha relacionado las protestas con una estrategia política que, según sostiene, va mucho más allá del conflicto por la vivienda. En su interpretación, la izquierda está preparando un escenario de movilización en las calles de cara a las próximas elecciones.

Isabel Díaz Ayuso ha visitado el plató de ‘Horizonte’ en plena polémica por la acampada en la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda . Durante su conversación con Iker Jiménez, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dirigido sus críticas contra Pedro Sánchez, al que acusa de intentar mantenerse en el poder sin aceptar los límites institucionales. Su intervención ha dejado una frase especialmente contundente: “España es una democracia, pero se nos ha colado un dictador en el sistema” .

“Yo presiento que van a ser tiempos muy duros, especialmente en ciudades como Madrid”, ha advertido. Según Ayuso, los ciudadanos acabarán siendo “rehenes” de esa situación.

Preguntada por la confianza de Sánchez en la alternancia, su respuesta ha sido tajante: “Nunca el presidente del Gobierno ha creído en la alternancia en nada”. A continuación, lo ha acusado de despreciar la crítica y las instituciones que marcan los límites de su actuación, entre ellas los parlamentos, las comunidades autónomas y la prensa.

Para explicar el origen de esa desconfianza, Ayuso se ha remontado a su enfrentamiento con el Gobierno durante la pandemia. La presidenta ha sostenido que aquella experiencia le permitió anticipar el escenario que ahora describe y ha acusado a Sánchez de desarrollar una “estrategia de la carcoma” para debilitar las instituciones.

“Se nos ha colado un dictador en el sistema”

El momento más contundente de la entrevista ha llegado cuando Ayuso ha resumido su diagnóstico sobre el presidente del Gobierno: “España es una democracia, pero se nos ha colado un dictador en el sistema”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha argumentado que, a su juicio, Sánchez actúa como si pudiera concentrar los tres poderes del Estado y eludir las reglas que deberían limitarlo. Son las acusaciones con las que ha defendido que España afronta una situación diferente a los anteriores cambios de Gobierno.

Durante la conversación, Iker Jiménez ha recordado que Sánchez mantiene una invitación para acudir al programa y abordar estas y otras cuestiones.

La acampada en Sol y las críticas por la vivienda

El presentador también ha preguntado a Ayuso por qué relaciona ese análisis con una acampada surgida a raíz de un desahucio. La dirigente madrileña ha rechazado que la protesta pueda explicarse únicamente por ese caso y ha acusado a la izquierda de utilizar a la mujer afectada y el problema de la vivienda con fines políticos.

“Si hubiera importado de verdad la vivienda en España, hubieran hecho algo en ocho años”, ha reprochado. Además, ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha trasladado requerimientos y avisos a distintos ministerios que, según su versión, no han recibido la atención necesaria.

Ayuso ha puesto también el foco en la incertidumbre de los propietarios sobre el futuro de sus viviendas y ha cuestionado la imagen que estos conflictos proyectan de España. Para ella, la protesta en la Puerta del Sol forma parte de un escenario político más amplio: “Esto es mucho más grave que una acampada, por supuesto”.