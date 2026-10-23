El mensaje de Ana Rosa a óscar Puente: "Fascismo es no aceptar el resultado electoral"

Tras la última entrevista de Pedro Sánchez en la televisión pública y las declaraciones del ministro Puente advirtiendo de de cuatro años de protestas si los votantes del 29-N no "paran al fascismo" , la presentadora de ' El Programa de Ana Rosa' ha reflexionado en directo sobre ambos aspectos.

Ana Rosa Quintana ha comenzado: "El PSOE le ha hecho un simpa al juez. Ferraz ha salido corriendo cuando les reclama las facturas de los 200.000 euros que presuntamente pagó a las cloacas. Dicen que están ocupados poniendo lonas contra Milei, y no les da tiempo a buscar los papeles de Cerdán. Dice Sánchez que su mayor decepción fue Ábalos. Lo más importante es lo que no dijo. De Cerdán no dijo ni pío, porque lo que sí pasa factura en campaña es la corrupción. Hace un año y medio, cuando eran las cinco y no había comido, prometió tolerancia cero contra la corrupción, y ahora no entrega las facturas. También habló de Maricarmen, pero olvidó a Montse Mínguez. Dijo que en los últimos años se han construido un millón de viviendas en España".

Ana Rosa Quintana: "El PSOE le ha hecho un simpa al juez. Ferraz ha salido corriendo cuando les reclama las facturas de los 200.000 euros que presuntamente pagó a las cloacas"

"Lo que no dijo es que es mentira según el propio Gobierno. El Ministerio de Vivienda, publica que en 2025 se terminaron 88.254 viviendas, ni sumando todo su mandato se llega a 100.000. Dijo que somos la economía que más crece. Lo que no dijo es que según Oxfam, tres millones de empleados viven en la pobreza. Dijo que lo de las joyas de Zapatero fue un regalo. Lo que no dijo es que Zapatero es como Golum y se las quedó. Mientras, el Gobierno y sus socios calientan las calles", ha continuado.

Antes de terminar su editorial diario, Ana Rosa ha apuntado: "Primero dijeron que no habría paz en las calles. La portavoz el Gobierno dice ahora que los disturbios son "un clamor manifiestamente pacifista", cuando hay más de 12 policías heridos. Una diputada de Más Madrid ironiza con la "vía francesa" de "prender fuego" a la Real Casa de Correos. Con estas declaraciones, estamos a un adoquín de copiar lo de Francia. Fascismo es ir con capuchas a reventar actos de personas que no piensan como tú. Ministro Puente, fascismo es no aceptar el resultado electoral. Eso sí que es despedirse del Gobierno a la francesa.

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