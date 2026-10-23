Nacho Abad llama la atención de una vecina de Ceuta en directo: "Llevas algo que no me gusta nada"

Alejandra, politóloga y acampada en Sol por lucha de los derechos sociales , ha querido saber si Marina y Estefanía, dos vecinas de Ceuta , habían sido testigo de la entrega de gas pimienta a los inmigrantes irregulares por parte de algún miembro de la ONG acusada de armar a los inmigrantes para defenderse en las manifestaciones, pero ellas, le han respondido con un: “No”. Eso sí, le han dicho que las cámaras de un supermercado habían grabado como acababan con el aguaras de las estanterías . A la politóloga le ha parecido que era evidente que la acusación no tenía argumentos y les ha explicado que No Name Kitchen es una ONG con una gran cocina y que necesitan ese elemento para la limpieza .

Tras conocerse el registro y la detención de varios miembros de una ONG que supuestamente repartía armas y espráis de gas pimienta a los inmigrantes irregulares en Ceuta, el presentador de ‘En boca de todos’ ha dado voz a vecinas de Ceuta frente a la opinión de Alejandra, politóloga acampada en Sol, que defiende la inocencia de los cooperantes. En mitad del debate, Nacho Abad ha tenido que intervenir ante algo que se estaba viendo en pantalla y que no le parecía correcto.

Las vecinas de Ceuta han denunciado una vez más que se siente inseguras y han entrado en un acalorado debate con Alejandra, quién ha pedido que se mostraran los dos lados de la historia porque ellas hablaban de agresiones a fuerzas de seguridad, pero: “No sale la versión de los inmigrantes que están siendo apalizados”.

El acalorado debate ha ido derivando al delicado tema de las agresiones sexuales sufridas por las mujeres, tanto caballas como inmigrantes, estaban sufriendo, pero Nacho Abad se ha visto obligado a intervenir al ver que Estefanía mostraba la palma de su mano con un mensaje que no era adecuado: “Por favor, baja la mano llevas algo que no me gusta nada". A las mujeres les ha entrado la risa, pero han accedido a la petición del presentador de ‘En boca de todos’.

Superado el incidente, las tres mujeres han seguido debatiendo. Estefanía le ha confesado a Alejandra que ella había sido víctima de una agresión sexual: “Se sacó la churra delante de mí y me agarró la mano” y la politóloga le ha explicado que lo sentía muchísimo, pero que se alegraba de que en este momento que vivimos algo así ya se pueda considerar agresión sexual y recibir su castigo. Eso sí, le ha recordado que ellas trabajan para todas las víctimas: “Da igual la nacionalidad del agresor y de la víctima” y le ha recordado el caso de una menor inmigrante que había sido agredida, pero que la policía no había querido ni admitir su denuncia porque era inmigrante irregular.

MÁS NOTICIAS