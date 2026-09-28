La protesta por la vivienda en la Puerta del Sol ha llevado a ‘En boca de todos’ a escuchar a quienes mantienen la acampada tras el desahucio de Maricarmen. Entre ellas está Carlota, integrante de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), que ha intervenido en directo para explicar sus motivos y repartir críticas entre los partidos con responsabilidades de gobierno. También a Podemos, cuya posición actual ha cuestionado cuando Nacho Abad le ha preguntado por su voto.
Para Carlota, lo ocurrido ha sido un detonante, pero no el principio de la movilización. “Aquí no venimos de cero, esto no empezó el miércoles”, ha reivindicado ante las críticas a la acampada planteadas durante el programa.
La entrevistada ha defendido el trabajo que los movimientos y sindicatos de vivienda realizan desde hace años. Su respuesta partía de una idea: que ahora el foco esté puesto en Sol no significa que antes no hubiera protestas ni personas organizándose contra los desahucios.
“El movimiento de vivienda, los sindicatos de vivienda llevan años con esto”, ha insistido. Por eso, ha rechazado que se interprete la acampada como una reacción aislada: “Yo creo que el miércoles solo fue la gota que colmó el vaso para muchas”.
Carlota también ha lamentado lo que considera una falta de claridad a la hora de identificar responsabilidades políticas. “Está habiendo bastante interés de no señalar a los responsables directos de esto”, ha afirmado, antes de concretar sus críticas.
“La situación de la vivienda es insostenible y eso lo tenemos claro”, ha señalado. Durante su intervención, ha cifrado en 4.000 los desahucios del primer trimestre de 2026, un dato que, según ha expuesto, equivale a unos 44 diarios.
A partir de esas cifras, la integrante de CJS ha apuntado al Ejecutivo de PSOE y Sumar: “Es una vergüenza que se esté dando”. Además, ha tachado al Gobierno de “absoluta pantomima” y ha cuestionado que las medidas políticas estén dando una respuesta suficiente al problema.
Sus críticas también se han dirigido a Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de favorecer a los fondos de inversión y a los rentistas. Asimismo, ha denunciado la actuación policial contra quienes participaron en la movilización del miércoles para intentar frenar el desahucio.
En medio de su intervención, Nacho Abad ha pedido una pausa para plantearle una pregunta directa: “¿Te puedo preguntar a quién votas tú?”.
Carlota ha respondido desde la posición de su organización: “Desde la Coordinadora Juvenil Socialista creemos que ahora mismo no hay una respuesta entre los políticos profesionales”. El presentador ha concretado entonces: “O sea, ¿Podemos no vale?”.
La respuesta tampoco ha dejado al margen a la formación morada. “Podemos está intentando hacer un ejercicio de luz de gas enorme, como si no hubiese estado en el Gobierno. También tuvo una responsabilidad”, ha sostenido. A su juicio, el partido está apoyando “parches” que resultan insuficientes.
Frente a esas propuestas, Carlota ha situado el problema en “la acumulación de la propiedad en manos de unos pocos” y en que se anteponga el beneficio de una minoría a las condiciones de vida de la clase trabajadora.
La entrevistada ha dejado clara su apuesta por mantener las protestas: “Tenemos que seguir organizándonos en la calle”.