En boca de todos 28 septiembre 2026

La integrante de la Coordinadora Juvenil Socialista cuestiona al Gobierno, a Ayuso y a Podemos y defiende que las movilizaciones contra los desahucios vienen de lejos

La protesta por la vivienda en la Puerta del Sol ha llevado a ‘En boca de todos’ a escuchar a quienes mantienen la acampada tras el desahucio de Maricarmen. Entre ellas está Carlota, integrante de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), que ha intervenido en directo para explicar sus motivos y repartir críticas entre los partidos con responsabilidades de gobierno. También a Podemos, cuya posición actual ha cuestionado cuando Nacho Abad le ha preguntado por su voto. Para Carlota, lo ocurrido ha sido un detonante, pero no el principio de la movilización. “Aquí no venimos de cero, esto no empezó el miércoles”, ha reivindicado ante las críticas a la acampada planteadas durante el programa. “El miércoles solo fue la gota que colmó el vaso” La entrevistada ha defendido el trabajo que los movimientos y sindicatos de vivienda realizan desde hace años. Su respuesta partía de una idea: que ahora el foco esté puesto en Sol no significa que antes no hubiera protestas ni personas organizándose contra los desahucios.

“El movimiento de vivienda, los sindicatos de vivienda llevan años con esto”, ha insistido. Por eso, ha rechazado que se interprete la acampada como una reacción aislada: “Yo creo que el miércoles solo fue la gota que colmó el vaso para muchas”. Carlota también ha lamentado lo que considera una falta de claridad a la hora de identificar responsabilidades políticas. “Está habiendo bastante interés de no señalar a los responsables directos de esto”, ha afirmado, antes de concretar sus críticas. Críticas al Gobierno y a Ayuso por la situación de la vivienda “La situación de la vivienda es insostenible y eso lo tenemos claro”, ha señalado. Durante su intervención, ha cifrado en 4.000 los desahucios del primer trimestre de 2026, un dato que, según ha expuesto, equivale a unos 44 diarios. A partir de esas cifras, la integrante de CJS ha apuntado al Ejecutivo de PSOE y Sumar: “Es una vergüenza que se esté dando”. Además, ha tachado al Gobierno de “absoluta pantomima” y ha cuestionado que las medidas políticas estén dando una respuesta suficiente al problema. Sus críticas también se han dirigido a Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de favorecer a los fondos de inversión y a los rentistas. Asimismo, ha denunciado la actuación policial contra quienes participaron en la movilización del miércoles para intentar frenar el desahucio. Nacho Abad le pregunta a quién vota: “¿Podemos no vale?” En medio de su intervención, Nacho Abad ha pedido una pausa para plantearle una pregunta directa: “¿Te puedo preguntar a quién votas tú?”.

Carlota, acampada en Sol, señala a los responsables de la crisis de la vivienda.