El mensaje de Joaquín Prat: "El Gobierno ya tiene su particular 15M y todo a cuenta de la principal preocupación de los españoles"

Joaquín Prat ha resumido la imagen en ‘El Tiempo Justo’ con una comparación directa : "El Gobierno ya tiene su particular 15-M y todo a cuenta de la principal preocupación de los españoles", ha dicho en referencia a la vivienda.

La acampada de la Puerta del Sol ha vuelto a despertar las comparaciones con el 15-M . Más de mil personas han ocupado la céntrica plaza de Madrid con más de 600 tiendas de campaña después de la manifestación celebrada tras el desahucio de Mari Carmen. La movilización , promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha reclamado medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna.

Los manifestantes han asegurado que no abandonarán Sol hasta conocer las medidas que adopte el Gobierno sobre vivienda. Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha señalado que los alquileres indefinidos son su principal reivindicación: "Nuestra línea roja, Joaquín, es alquileres indefinidos; de ahí no nos vamos a mover".

Además, el movimiento ha reclamado prohibir la compra de viviendas por fondos de inversión, limitar los pisos turísticos y regular los alquileres por habitaciones. Según Galán, estas propuestas buscan evitar que se repitan situaciones como la de Mari Carmen, cuyo desahucio ha desencadenado la protesta.

Entre las medidas que el Sindicato de Inquilinas exige, se encuentran la prohibición de la compra de viviendas por fondos de inversión, la limitación de pisos turísticos y la regulación de los alquileres por habitaciones

La acampada también ha contado con el respaldo de distintas personalidades del mundo de la cultura. Pedro Almodóvar, Juan Diego Botto, Carlos Bardem y otras figuras conocidas han acudido a la Puerta del Sol para mostrar su apoyo a los manifestantes. Durante la entrevista a Ruth Galán, Macarena Olona ha cuestionado que la protesta pueda compararse con el 15-M y ha dirigido sus críticas a la portavoz: “Para mí vosotras y vosotros no estáis montando un nuevo 15-M, ni mucho menos”. Olona ha señalado además que la movilización está utilizando el caso de Mari Carmen con fines políticos y ha reprochado al sindicato que no haya dado la misma visibilidad a otros casos de desahucios.

Ruth Galán ha respondido defendiendo el carácter transversal de la protesta y ha rechazado que la movilización tenga como objetivo atacar a un partido concreto. La portavoz ha insistido en que el problema de la vivienda afecta a personas con diferentes edades e ideologías: “Da igual a quién votes, porque tú no tienes acceso a la vivienda”.

Olona, por su parte, ha puesto el foco en el caso de Olga, una mujer de Cataluña que, según ha explicado durante la entrevista, se suicidó después de haber sido desahuciada. Galán ha replicado que la responsabilidad de estos casos no corresponde únicamente a los gobiernos, sino también a las empresas y fondos de inversión que participan en el mercado inmobiliario: "En este país quien gobierna son las empresas y los fondos de inversión y eso no puede pasar".