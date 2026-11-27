Cristina Porta y Nacho de Borbón no son los únicos que parecen tener una conexión especial dentro de la casa de 'GH VIP 9'. Arturo Requejo y Lía Romero son otros dos concursantes cuya complicidad va creciendo día a día y que cada vez parecen estar más cerca.
Ion Aramendi ha hablado en directo con Tamara, la pareja de Arturo, quien defiende que su novio está siendo tal y como es fuera de la casa de 'Gran Hermano VIP': "Muy bien, como es él, auténtico. Está siendo el mismo, no está haciendo ningún papel, no tiene ningún guion, él es así".
Ion también ha querido saber si Tamara había seguido la edición de 'Gran Hermano' en la que participó Arturo y si conocía el famoso apodo que recibió durante su concurso. Sin embargo, ella reconoce que no vio aquella edición y que desconocía la historia que había detrás: "No la vi, no me enteré hace mucho. Yo lo oía por ahí, 'Arturo pito duro', pero pensaba que era por lo típico de que rimaba y ya está. No me enteraba de la historia de hace 17 años".
A continuación, Ion le ha mostrado un vídeo sobre el acercamiento entre Lía y Arturo, en el que se aprecia cómo ambos están cada vez más unidos y cómo hablan el uno del otro. Tras verlo, Tamara reconoce que no había sido consciente hasta ese momento de la actitud de la concursante y considera que debería respetar más a su pareja: "No lo había visto antes, no había visto esa actitud de Lía hacia Arturo. La verdad, me parece que se está sobrepasando un poquito porque sabe lo que tiene Arturo y evidentemente creo que le debería guardar un respeto, porque creo que lo está buscando de más".
En cambio, Tamara considera que Arturo está teniendo un buen comportamiento dentro de la casa y no ve nada malo en sus gestos hacia Lía: "Arturo se está portando bien, simplemente entiendo que diga que es un pibón porque lo es. No veo nada malo por parte de Arturo, pero en cambio sí veo que Lía está buscando algo. Pero bueno, cosas que pasan dentro de la casa de 'Gran Hermano'. No me preocupa".
Además, asegura que está acostumbrada a que otras mujeres se acerquen a Arturo con segundas intenciones y que, por eso, no le sorprende lo que está viendo: "No es que no me haga gracia, es que contaba con ello porque, te digo la verdad, he oído hablar mucho de Arturo machirulo y estas situaciones las he vivido mucho. Mujeres que se acercan a Arturo buscando algo sabiendo quién tiene al lado y eso me parece un poco fuera de lugar".
Por último, Tamara insiste en que no ha visto ningún acercamiento por parte de Arturo y señala a Lía como la responsable de que la relación entre ambos esté yendo a más: "No he visto ningún tipo de acercamiento de Arturo hacia ella. Tengo claro lo que él sabe que tiene fuera y, obviamente, que haya una buena relación entre ellos está bien, pero ya ciertos acercamientos y demás que acabo de ver, pienso que ella ha ido buscando algo. Pero bueno, no me preocupa".