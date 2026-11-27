Belén Esteban ha protagonizado una despedida cargada de emociones, mensajes y cuentas pendientes en 'GH VIP 9'. Además, ha podido aclarar sus diferencias con Alejandra Rubio y responder a las declaraciones de Víctor Janeiro.
Belén ha abandonado la casa de 'Gran Hermano VIP 9' sin poder desvelar a sus compañeros que su salida forma parte de una misión como infiltrada. Debía hacerles creer que había sido la primera expulsada por decisión de la audiencia y ha aprovechado este momento para despedirse de todos ellos y dejarles un mensaje de advertencia. "No sabéis la que hay liada fuera de 'Gran Hermano'. Os tengo que dar la enhorabuena de compartir con vosotros. No sabéis la que hay liada. No os fiéis de lo que tenéis al lado".
La primera persona de la que ha querido despedirse ha sido Raquel Bollo, con quien ha celebrado haber recuperado la amistad durante su paso por el concurso. "De lo que más me alegro de entrar en 'Gran Hermano VIP', aunque me hayan echado la primera, es de haber retomado nuestra amistad. Quiero ver a esa Raquel con 51 años que ha defendido toda la vida muchas cosas, pero quiero que mires por ti. Te quiero mucho".
Sin embargo, no todos han recibido unas palabras de cariño. Cuando las cámaras han enfocado a Pipi, Belén ha dejado claro que no quería despedirse de él: "Paso de él, hasta luego, Mari Carmen". Muy diferente ha sido su despedida de Paloma, que no ha podido contener la emoción al escuchar el mensaje de su compañera. Belén le ha pedido que no esté triste y que siga mostrando la personalidad que ella conoce: "No estés triste, yo estoy bien, estaba mi familia, mis amigas. Quiero que seas como yo te conozco, una tía alegre, contenta, que tiene que discutir cuando tiene que discutir, leal como tú eres".
Además, Belén ha aprovechado para dirigirse a otros compañeros, como Nacho de Borbón y Náyades, a quienes ha pedido que hablen y hagan lo posible por arreglar su relación.
Por otro lado, se ha reencontrado con Alejandra Rubio y ha podido conocer las opiniones que esta ha compartido sobre ella durante su estancia en la casa. Ambas han tenido la oportunidad de aclarar algunas diferencias del pasado. Belén ha reconocido que se equivocó al dar por buena una información sobre Alejandra y su documental junto a su pareja: "Es verdad y lo tengo que reconocer que cuando ella hace un documental con su pareja, a mí me llega una información de que no se puede vender y de que iba a vender el parto y no fue así. Metí la pata, pero ¿qué más he dicho yo de Alejandra?".
Alejandra, por su parte, ha explicado qué aspectos de la actitud de Belén le han molestado y ha querido dejar claro que no comparte los conflictos que pueda tener con su madre: "Lo de Beyoncé es una tontería, lo dije dentro de un contexto donde dije muchas cosas. Sí que considero que ella ha podido pagar cosas que tiene con mi madre conmigo, como ahora que me dices que mi madre te ha puesto verde este verano, pero mi madre no soy yo. Considero que nunca he tenido una mala palabra para Belén, nunca he tenido un problema con ella".
Por último, Belén ha podido escuchar las declaraciones que Beatriz Trapote y Víctor Janeiro han hecho sobre ella y no ha dudado en responder: "Le digo a Víctor Janeiro que cuántos años hace que no ve a su sobrina y que su madre no es la única que ha llorado, hay gente que ha llorado más. Igual que llamaron a una persona para decir que no hablaran de la yaya y de la tita, no sé qué hacen ellos hablando".