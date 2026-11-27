GH VIP 9 27 noviembre 2026

Belén Esteban se despide de sus compañeros haciéndoles creer que es la primera expulsada de 'GH VIP 9', aclara sus diferencias con Alejandra Rubio y responde con contundencia a Víctor Janeiro

Belén Esteban ha protagonizado una despedida cargada de emociones, mensajes y cuentas pendientes en 'GH VIP 9'. Además, ha podido aclarar sus diferencias con Alejandra Rubio y responder a las declaraciones de Víctor Janeiro. Belén ha abandonado la casa de 'Gran Hermano VIP 9' sin poder desvelar a sus compañeros que su salida forma parte de una misión como infiltrada. Debía hacerles creer que había sido la primera expulsada por decisión de la audiencia y ha aprovechado este momento para despedirse de todos ellos y dejarles un mensaje de advertencia. "No sabéis la que hay liada fuera de 'Gran Hermano'. Os tengo que dar la enhorabuena de compartir con vosotros. No sabéis la que hay liada. No os fiéis de lo que tenéis al lado".

La primera persona de la que ha querido despedirse ha sido Raquel Bollo, con quien ha celebrado haber recuperado la amistad durante su paso por el concurso. "De lo que más me alegro de entrar en 'Gran Hermano VIP', aunque me hayan echado la primera, es de haber retomado nuestra amistad. Quiero ver a esa Raquel con 51 años que ha defendido toda la vida muchas cosas, pero quiero que mires por ti. Te quiero mucho".

Sin embargo, no todos han recibido unas palabras de cariño. Cuando las cámaras han enfocado a Pipi, Belén ha dejado claro que no quería despedirse de él: "Paso de él, hasta luego, Mari Carmen". Muy diferente ha sido su despedida de Paloma, que no ha podido contener la emoción al escuchar el mensaje de su compañera. Belén le ha pedido que no esté triste y que siga mostrando la personalidad que ella conoce: "No estés triste, yo estoy bien, estaba mi familia, mis amigas. Quiero que seas como yo te conozco, una tía alegre, contenta, que tiene que discutir cuando tiene que discutir, leal como tú eres". Además, Belén ha aprovechado para dirigirse a otros compañeros, como Nacho de Borbón y Náyades, a quienes ha pedido que hablen y hagan lo posible por arreglar su relación. El cara a cara entre Belén Esteban y Alejandra Rubio Por otro lado, se ha reencontrado con Alejandra Rubio y ha podido conocer las opiniones que esta ha compartido sobre ella durante su estancia en la casa. Ambas han tenido la oportunidad de aclarar algunas diferencias del pasado. Belén ha reconocido que se equivocó al dar por buena una información sobre Alejandra y su documental junto a su pareja: "Es verdad y lo tengo que reconocer que cuando ella hace un documental con su pareja, a mí me llega una información de que no se puede vender y de que iba a vender el parto y no fue así. Metí la pata, pero ¿qué más he dicho yo de Alejandra?".