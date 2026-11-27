GH VIP 9 27 noviembre 2026

Tras la salvación de Raquel Mosquera, todo apunta a un duelo de titanes (o de egos) entre Gianmarco Onestini y Cristina Porta. Mientras los bandos se consolidan y Paloma González juega a ser el 'Súper' desatando rumores de carpetas baratas, la casa se prepara para una expulsión que promete dinamitar la convivencia.

Firma: El Gato encerrado Antes de salvarse Raquel Mosquera anoche, durante el especial de medianoche, los porcentajes ciegos estaban así: 48,4 %, 25,2 %, 10,3 %, 8,5 % y 7,6 %. Por la tarde, Cristina Porta expresaba un deseo y al tiempo una predicción, que estuvieran los nominados menos igualados esta vez. Todavía no saben nada sobre la trama de nominaciones y expulsión falsas, por lo que siguen creyendo que Raquel Bollo y Belén Esteban estaban el miércoles a tan solo nueve votos de diferencia. Normal que ahora haya una mayor diferencia, aunque confieso mi sorpresa ante el hecho de que el más votado duplique el dato del segundo. Todo apunta a que tendremos finalmente el primer duelo de la temporada y este será el de Gianmarco Onestini contra Cristina Porta. También debemos considerar que los seguidores de concursantes con el tipo de perfil de ellos dos son muy activos, pero no tan numerosos como a veces se piensa. Si estoy interpretando bien los porcentajes, los seguidores de uno de ellos van ganando la batalla, por lo que tendremos fuera uno de estos dos enemigos declarados, cuya animadversión viene de antes y se evidenció la noche del estreno. Este enfrentamiento beneficiaría claramente a los otros nominados. Es el caso de Pipi Estrada, quien ya no se cree tan intocable al haber pasado de tener un (falso) porcentaje del 2 % (si mal no recuerdo) a continuar nominado entre cinco candidatos y superado por Raquel Mosquera.

Se aprecia ahora cierto fairplay entre Cristina Porta y Gianmarco Onestini Cristina no repitió en la gala especial su error del día anterior, pidiendo el voto contra Gianmarco a las ‘adaristas’. Pedir auxilio a fandoms ajenos para salvar el propio pescuezo lleva a resucitar antiguas rencillas. Además, puede salir el tiro por culatas si la respuesta difiere de la esperada. Adara Molinero no se ha pronunciado, pero sí su madre y parte de su hinchada. La propia Cristina se arrepentiría si supiera que la respuesta de Elena Rodríguez no ha sido favorable. Aunque lo hubiera sido, me seguiría pareciendo un error y una torpeza por parte de Cristina. También lo es el tono algo chulesco y prepotente de su “celebración” tan conocer la lista de nominados. Anoche parecía haber cierto fairplay entre los dos contendientes. No sé si va a saber gestionar bien Raquel Mosquera el chute de energía que le ha debido proporcionar dejar de estar en el precipicio. Dejar de correr el riesgo de ser arrojada por borda a un mar repleto de tiburones debe tranquilizar mucho. Especialmente sabiendo que el indulto recibido responde a la decisión de la audiencia. Si no lo gestiona bien puede volver a considerarse una persona extremadamente querida por audiencia, y eso le llevará inexorablemente a cometer errores. El tono prepotente y demasiado vehemente mantenido por Raquel en la primera de concurso le haría perder buena parte de sus apoyos. De todas formas, repito que los salvados en esta nominación también necesitan saber leer la situación, entendiendo que en el exterior se debe estar gestando un duelo inevitable. Karmele toma partido: es ‘portista’ Si saliera Cristina Porta las fuerzas en la casa tendrían que redefinirse. De alguna forma habrían de equilibrarse tras la siempre traumática expulsión de una figura clave, líder de uno de los grupos en los que siempre se divide la casa durante los primeros días. Si el expulsado fuera Gianmarco Onestini sería automático un mayor equilibrio de fuerzas, lo cual no beneficia necesariamente al grupo más pequeño, pero sí perjudica al grande. De hecho, ambos grupos todavía se están perfilando y ayer hubo un movimiento que, de algún modo, consolida la posición del grupo que tiene a Cristina como núcleo. Karmele Marchante comentó con Carlos Corbacho que nunca le nominaría a él ni a los siguientes concursantes: Cristina Porta, Nacho de Borbón y Robert Mendoza.

Gianmarco Onestini y Cristina Porta siguen nominados

De forma que Karmele puede pasar a formar parte de la guardia pretoriana de Cristina. Pero ella no encaja en el papel de vasallo (de lo que se acusa a Corbacho), más bien la veo en la figura de reina emérita. Puede cumplir un papel importante ante un pretendido reinado ‘portista’ que todavía ha de confirmarse. La periodista tiene el principio de autoridad que da la edad, aunque a ella le molesta sobremanera que haya diferencias con ella por ese aspecto. La molestia entra en interesada suspensión cuando Corbacho la ayuda a levantarse de la cama por la noche o Raquel Bollo la cuida, como esta dice. Otro miembro de ese grupo aún no confirmado es Arturo Requejo, que no lo está teniendo fácil por la presión de Paloma González. Ya lo he comentado anteriormente, en esa casa hay varias personas intentando influir en la configuración final de los grupos. Con más descaro que el resto está actuando Paloma, que ayer volvía a abroncar a Arturo por pasar demasiado tiempo “con el grupito de Cristina”. No me cuadra que este concursante se dejase manejar por nadie, a pesar de que sea alguien con quien se lleva especialmente bien. Esta maniobra podría hacer pensar que Paloma está teniendo celos de Cristina por quitarle tiempo de estar junto a Arturo. Mi interpretación pasa más por un juego de poder en el cual cada uno mueve sus fichas como considera. Divide et vinces (divide y vencerás) es una estrategia que data del tiempo de los romanos (en ocasiones se ha atribuido al emperador Julio César). Cuando intentan disuadir a compañeros de formar parte de un grupo no hacen otra cosa que pretender debilitarlo, aunque colateralmente derive en dejar un poco más solo a un rival. Eso confiere a esta estrategia un tinte poco humano, lo que la convierte en arriesgada. Por no hablar de que se puede volver en contra como un bumerán. Arturo podría sentirse presionado y optar por dejar de pasar tiempo con Paloma, en lugar de hacerlo con Cristina. De hecho, me ha parecido que algo así se empezaba a producir ayer mismo, aunque no permite verlo bien el que sigan encargados de la cocina. Paloma González suplanta al ‘súper’

Paloma González propuso por su cuenta y riesgo un juego al grupo que todos aceptaron, excepto Raquel Mosquera. Entre ambas han surgido problemas de convivencia derivados de lo que a esta última le gusta meter mano entre los fogones. A Paloma no le gustó nada el lamentable espectáculo que dio su compañera durante la gala del domingo y no lo ocultó al justificar su nominación a Raquel. Esta rechazaba participar en ese ejercicio por el cual Paloma suplantaba al súper e iba citando uno a uno a los habitantes de la casa para que le hicieran su resumen en dos titulares de la primera semana de encierro. Pensando mal diría que Paloma estaba recopilando información de sus compañeros para poder obras después en consecuencia. También que estaba reclamando un poco de protagonismo, lo cual necesita por su personalidad algo narcisista. En realidad, pienso que ella es la nueva Aida Nizar y vivo con el temor de que en el momento menos pensado diga “¡Adoro mi vida!”. De todo lo escuchado en esas confesiones destacaría lo dicho por Carlos Corbacho, aparte del análisis de libre interpretación que hizo Raquel Bollo cuyo detalle lo comento en el vídeo del moleskine de hoy. Corbacho hizo un retrato satírico tan brillante como insultante de un compañero. “Gianmarco es como una bola de mierda pintada de purpurina, que la ves de lejos y brilla, pero cuando te acercas sigue siendo una mierda y huele”, dijo. Por suerte, no lo pudo escuchar el italiano. Mayor intención vi en el propio Gianmarco, que tras sus titulares quiso trasladar una información con forma de pregunta. “¿Tú crees que dentro de la casa se está cocinando una historia de amor?”, inquirió a Paloma, añadiendo después una calificación que sonará a todos: "carpetazo barato". Paloma lo recibía con sorpresa y duda, dado que no había apreciado nada de ese tipo, lo cual demuestra que no se trata de un secreto a voces. Gianmarco se encargaba de resolver esa duda poniendo nombres a la carpeta presuntamente falsa: Nacho con Cristina.

Paloma resume ante todos algunas confesiones del grupo