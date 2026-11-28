Robert Mendoza ha protagonizado uno de los momentos más personales dentro de la casa de 'GH VIP 9' . Durante una dinámica grupal en la que los concursantes debían compartir cuál ha sido el momento más dulce de sus vidas, el violinista y pareja de Jessica Bueno ha abierto su corazón para relatar el difícil proceso que vivió hasta conseguir la custodia de su hijo Romeo , nacido de una relación anterior.

Robert Mendoza y el año más duro de su vida: separado de su hijo Romeo

Cuando ha llegado su turno en la dinámica, Robert Mendoza no ha dudado en compartir una experiencia que le ha marcado profundamente. El concursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado que durante todo el año pasado estuvo separado de su hijo Romeo por circunstancias que no ha detallado en profundidad, pero que describió como un periodo de enorme dolor.

"Yo el año pasado estuve, por circunstancia, todo el año separado de mi hijo Romeo y por fin, después de mucho sufrimiento, mucha, mucha lucha y muchas horas de incertidumbre, este año me dieron la custodia. Está conmigo"

Con estas palabras, Robert Mendoza ha resumido un proceso que, según su propio relato, estuvo lleno de sufrimiento, lucha e incertidumbre hasta que finalmente la justicia le concedió la custodia del pequeño Romeo.