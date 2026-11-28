Robert Mendoza ha protagonizado uno de los momentos más personales dentro de la casa de 'GH VIP 9'. Durante una dinámica grupal en la que los concursantes debían compartir cuál ha sido el momento más dulce de sus vidas, el violinista y pareja de Jessica Bueno ha abierto su corazón para relatar el difícil proceso que vivió hasta conseguir la custodia de su hijo Romeo, nacido de una relación anterior.
Cuando ha llegado su turno en la dinámica, Robert Mendoza no ha dudado en compartir una experiencia que le ha marcado profundamente. El concursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado que durante todo el año pasado estuvo separado de su hijo Romeo por circunstancias que no ha detallado en profundidad, pero que describió como un periodo de enorme dolor.
"Yo el año pasado estuve, por circunstancia, todo el año separado de mi hijo Romeo y por fin, después de mucho sufrimiento, mucha, mucha lucha y muchas horas de incertidumbre, este año me dieron la custodia. Está conmigo"
Con estas palabras, Robert Mendoza ha resumido un proceso que, según su propio relato, estuvo lleno de sufrimiento, lucha e incertidumbre hasta que finalmente la justicia le concedió la custodia del pequeño Romeo.
Lejos de señalar un gran acontecimiento o un hito profesional, el violinista ha elegido como su momento más dulce algo cotidiano: las mañanas junto a su hijo antes de ir al colegio. Robert Mendoza ha descrito con detalle esa rutina diaria que ahora puede disfrutar tras obtener la custodia.
"Mi momento más dulce son todas las mañanas cuando nos despertamos por la mañana para ir al cole. Le preparo el desayuno, le pongo la ropita, lo llevo andando al cole. Y esos son los momentos más dulces ahora mismo en mi vida"
La confesión de Robert Mendoza en 'GH VIP' ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para él la vida junto a Romeo, su hijo, y cómo esos pequeños gestos diarios representan para el concursante la mayor recompensa tras un largo proceso legal y emocional.
El resto de concursantes también ha revelado su momento más dulce. Cristina Porta ha confesado que le encantaría ser madre pero que disfruta de la compañía de sus dos sobrinos mientras que Paloma González se ha abierto con sus compañeros para revelar una dura pérdida familiar que ha afectado a su familia.