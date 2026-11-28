La convivencia en la casa de 'GH VIP' en Tres Cantos ha vuelto a saltar por los aires por un motivo aparentemente menor: el uso del aceite de oliva.

Raquel Bollo ha protagonizado uno de los momentos más comentados de las últimas horas al estallar contra Cristina Porta durante el desayuno, acusándola de aplicar un doble rasero en las normas de la cocina.

El aceite, detonante del enfrentamiento

Todo ha comenzado cuando Cristina Porta ha utilizado aceite para acompañar su tostada. Según lo acordado por el grupo, el aceite estaba reservado exclusivamente para cocinar, pero la norma no se ha aplicado de forma uniforme.

Raquel Bollo ha señalado la contradicción con claridad: "Aquí sabemos todos que el aceite es para cocinar y se dijo ayer, pero algunos no lo saben, nos ponemos aceitito que no nos ve nadie".

La situación ha escalado rápidamente. Bollo ha recordado que el día anterior se había recriminado a otro concursante, Robert, por el mismo motivo, mientras que en esta ocasión nadie decía nada.

"Ayer se la liamos a Robert por los spaghetti y hoy ella se echa aceite sabiendo que no se puede", ha afirmado visiblemente molesta. La referencia apuntaba directamente a Cristina Porta y a lo que Bollo considera un trato de favor por parte de algunos compañeros.

La tensión ha ido en aumento y Raquel Bollo no se ha contenido: "Me vas a tocar a mí tú las pelotas con 51 años. Venga, ya está bien con la reina de los realities". Con estas palabras, Bollo ha dejado claro que su paciencia con Porta ha llegado al límite.

El 'amiguismo' en la casa de 'GH VIP', en el punto de mira

Más allá del aceite, el enfrentamiento ha destapado un malestar más profundo dentro de la casa de 'GH VIP'. Bollo ha denunciado abiertamente lo que considera una dinámica de amiguismo entre ciertos concursantes: "Pero aquí por amiguismo nos callamos", ha señalado, apuntando a que las normas se aplican de forma desigual según quién las incumpla.

No es la primera vez que Cristina Porta se ve envuelta en roces dentro de la casa de Tres Cantos. En las últimas jornadas, su nombre ha estado vinculado a enfrentamientos con Robert y con Paloma, lo que la sitúa en el centro de las tensiones del concurso.

La discusión por el aceite, lejos de ser un episodio aislado, parece haber sido la gota que ha colmado el vaso para Raquel Bollo, que ha reivindicado que "si dicen no es no, pero para todo el mundo".

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