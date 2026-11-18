GH VIP 9 18 noviembre 2026

La relación de Raquel Bollo y Belén Esteban hace años que está rota, pero hubo un momento en el que fueron grandes amigas, ¿qué pasó entre ellas?

Hace dos años que Raquel Bollo y Belén Esteban, concursantes de 'Gran Hermano VIP 9' no hablan, un gran cambio en su relación porque en el pasado fueron grandes amigas, pero que no sorprende tanto si tenemos en cuenta que durante los últimos años que compartieron plató de televisión, las cosas entre ellas estaban bastante tensas, l as críticas eran recibidas como ataques. Durante muchos años fueron grandes amigas, pero tras algunos altercados públicos las cosas no volvieron a ser las mismas. Ahora que van a vivir juntas en la casa más famosa de la televisión, una de las dudas que surgen es si dejarán los problemas en la puerta, los convertirán en protagonistas de su concurso o serán capaces de hablarlo todo y solucionarlo, recuperando en parte el vínculo que tuvieron.

No es tarea sencilla, son muchas las cuentas que tienen pendientes y parece que tienen maneras diferentes de afrontarlo, aunque no incompatibles. Mientras que Belén parece dispuesta a tener una relación cordial, "Las cosas se hablan", decía al ser preguntada sobre este tema en la puerta de su casa, Raquel Bollo parece que perdona, pero no olvida. Reconoce que siente un gran cariño por Belén, pero también le aseguraba a Sandra Barneda cuando se confirmaba como concursante que "ha habido cosas que no me han gustado". Ellas parecen dispuestas a limar asperezas, pero ¿cuáles son los conflictos que tienen que solucionar? Raquel Bollo y Belén Esteban: los motivos de su distanciamiento Durante mucho tiempo, Raquel Bollo y Belén Esteban tuvieron una relación muy cercana, las colaboradoras de televisión eran muy amigas, sin embargo, su vínculo quedó muy dañado por culpa de una deuda que se hizo pública en el año 2014. Raquel Bollo le pedía dinero a Belén y esta no dudaba en hacerle el favor y prestárselo, un acuerdo entre ambas que pronto se convirtió en un drama. Así sucedió cuando Aguasantas (exnuera de Raquel y con quien Belén tuvo un acercamiento en 2015 por coincidir en 'GH VIP 3', lo que también fue motivo de discusión entre ellas) hacía pública esta información y además aseguraba que Bollo no le había devuelto este préstamo a Belén. Una cuestión entre amigas pasaba a ser un tema público.

Raquel aseguraba en un polideluxe que no lo había devuelto porque no podía, Belén aseguraba que le dolería en el alma si ese dinero era el responsable del final de su amistad. Las informaciones contradictorias y medias verdades se convertían en protagonistas de la actualidad y, finalmente, Raquel le devolvía el dinero a Belén y escenificaban una reconciliación pública. Años después, la propia Belén reconocía su culpa y aseguraba no haber hecho bien las cosas. "Me arrepiento, me pesa mucho haberlo contado, ya lo sabe ella", decía la colaboradora en el año 2020. "La culpa fue mía, me arrepentiré toda mi vida".

Parecía que su amistad estaba más que salvada, de hecho, a lo largo del tiempo fueron varias las ocasiones en las que Belén discutía amargamente con sus compañeros de tertulia por defender a Bollo. Sin embargo, las cosas se torcieron definitivamente en 2023, cuando los hijos de Raquel Bollo se convertían en concursantes de 'Supervivientes'. Belén se mostraba bastante crítica con ellos y también con el papel de su amiga como defensora, algo que no le gustaba nada a Raquel, que sentía que era juzgada como madre y no dudaba en hacer propia la frase de su compañera, asegurando que por sus hijos "mata". "A mí en la vida se me ocurriría hablar de Raquel Bollo como madre, porque ha sido estupenda y eso lo sé yo. Pero lo que dijo el otro día me dolió. Yo hablo de cómo defendió a sus hijos, y a mí no me ha gustado", contestaba Belén, bastante molesta. "Ya estoy muy cansadita de todo. La que ha dado la cara por Raquel Bollo se llama Belén Esteban, y cuando ha hecho algo mal, encima me como yo el marrón". A lo que se refería Belén era al gran enfado público que había mostrado Raquel con Sálvame, el programa en el que ambas trabajaron muchos años, porque habían hecho una entrevista a Rocío Cortés, hija de Chiquetete. En ese momento Belén entendió el enfado de su amiga y la defendió, pero no le gustó que despreciara al programa que les había dado de comer a ambas.

Raquel Bollo y Belén Esteban: los motivos de su distanciamiento y sus cuentas pendientes