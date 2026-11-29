Nacho de Borbón se ha sincerado en 'GH VIP' durante una conversación con varios compañeros de la casa y ha compartido uno de los episodios más duros de su vida: el bullying que ha sufrido durante años a causa de su apellido.
El concursante ha explicado que tuvo que cambiar hasta tres veces de colegio cuando era niño por el acoso y el señalamiento constante que recibía entre sus compañeros de clase.
"Yo he estado no sé cuántos años sufriendo bullying y que cada vez que me he tenido que cambiar 3 putas veces de colegio. Cada vez que llegaba a un sitio es todo el puto mundo mirándome, todo el puto mundo haciéndome de lado y muchísimas putas mierdas por un apellido y todo el mundo juzgándote toda la vida", ha relatado Nacho de Borbón muy emocionado.
El concursante ha reconocido abiertamente que su apellido ha sido un arma de doble filo: "Igual que me ha traído cosas buenas, me ha traído malas en mi vida". En ese sentido, Nacho señalado que su llegada a la televisión también responde a dos factores.
"Yo voy a 'Supervivientes' por dos razones. Una por el apellido. Sí, claro que sí. Pero si yo no me voy y hago las campañas que hago, no voy a 'Supervivientes' por mucho que sea de Borbón", ha afirmado, reivindicando su trayectoria profesional como modelo y creador de contenido.
La conversación ha subido de tono cuando Gianmarco Onestini ha opinado sobre el tema de las comparaciones entre trayectorias. "Brother, yo no quiero hacer comparaciones porque cada uno tiene lo suyo, pero también te ha traído cosas buenas tu apellido". Nacho ha respondido con contundencia: "Las comparaciones las haces tú".
Nacho de Borbón ha insistido en que le resulta frustrante que no se entienda su realidad: "Me da coraje que se dé a entender cosas que no, porque de verdad que no ha sido nada fácil como todo el puto mundo se piensa".
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