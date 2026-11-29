Nacho de Borbón se ha sincerado en 'GH VIP' durante una conversación con varios compañeros de la casa y ha compartido uno de los episodios más duros de su vida: el bullying que ha sufrido durante años a causa de su apellido .

El concursante ha explicado que tuvo que cambiar hasta tres veces de colegio cuando era niño por el acoso y el señalamiento constante que recibía entre sus compañeros de clase.

"Yo he estado no sé cuántos años sufriendo bullying y que cada vez que me he tenido que cambiar 3 putas veces de colegio. Cada vez que llegaba a un sitio es todo el puto mundo mirándome, todo el puto mundo haciéndome de lado y muchísimas putas mierdas por un apellido y todo el mundo juzgándote toda la vida", ha relatado Nacho de Borbón muy emocionado.

El concursante ha reconocido abiertamente que su apellido ha sido un arma de doble filo: "Igual que me ha traído cosas buenas, me ha traído malas en mi vida". En ese sentido, Nacho señalado que su llegada a la televisión también responde a dos factores.

"Yo voy a 'Supervivientes' por dos razones. Una por el apellido. Sí, claro que sí. Pero si yo no me voy y hago las campañas que hago, no voy a 'Supervivientes' por mucho que sea de Borbón", ha afirmado, reivindicando su trayectoria profesional como modelo y creador de contenido.

Tensión con Gianmarco por las comparaciones