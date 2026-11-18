Jessica Bueno ha acudido a la primera gala de 'Gran Hermano VIP 9' para arropar a su pareja, Robert Mendoza, en una de las aventuras televisivas más importantes de su vida. La modelo, que conoce muy bien lo que significa participar en un reality de convivencia, ha hablado con Mediaset Infinity sobre cómo han vivido en familia los días previos a su entrada, los consejos que le ha dado y cómo cree que será su comportamiento dentro de la casa.

La pareja llevaba aproximadamente tres semanas conociendo la noticia de su participación en el concurso. Un secreto que, según ha explicado Jessica, han conseguido guardar con bastante discreción. Aunque sus padres estaban al tanto de la decisión, el resto de familiares y amigos tuvieron que esperar hasta el anuncio oficial para conocer la noticia. "Estaba deseando que oficialmente lo comunicaran para que ya pudiese contárselo a sus amigos", ha confesado.

Jessica Bueno defiende la personalidad de su pareja y opina sobre el casting

Jessica no tiene dudas sobre cómo puede desenvolverse el violinista con el resto de concursantes. Lo define como una persona amigable, ordenada, a la que le gusta mucho hablar y con una gran facilidad para intentar solucionar cualquier enfrentamiento mediante el diálogo. Sin embargo, también considera que su bondad puede jugarle alguna mala pasada dentro de la casa.

La modelo ha querido hacer una advertencia a quienes puedan prejuzgarlo antes de conocerlo: está convencida de que terminará conquistando a muchos espectadores. “Os vais a enamorar de él, yo estoy avisando. Mucha gente le está prejuzgando y al final van a acabar todos enamorados de él”, ha dicho sonriente.

Por otro lado, Jessica también ha valorado el casting de esta novena edición de 'Gran Hermano VIP'. Se ha mostrado especialmente ilusionada con la recuperación de rostros históricos de la televisión como Belén Esteban, Raquel Bollo, Raquel Mosquera y Karmele, y con los reencuentros que pueden producirse entre algunos de ellos.

El consejo de Jessica Bueno antes de su entrada en 'GH VIP 9'

Con la experiencia que le han dado sus anteriores participaciones en realities, Jessica ha querido trasladarle algunas recomendaciones para afrontar la convivencia. Entre ellas, tener paciencia, ponerse en el lugar de los demás y, sobre todo, no tomarse las discusiones como algo personal. La sevillana sabe perfectamente que encerrarse en una casa con personas desconocidas puede provocar situaciones complicadas y que, en ocasiones, resulta difícil mantener la perspectiva.

De hecho, ha reconocido que hay algo que le ha aconsejado especialmente después de haberlo experimentado en primera persona: no involucrarse en conflictos ajenos. "Que intente lidiar con sus propias batallas y no se meta en las que no le corresponden", ha explicado. Una reflexión que tiene mucho que ver con su propia trayectoria televisiva y con las situaciones que ha vivido durante sus concursos.

El momento más difícil para Robert: separarse de sus hijos

Aunque la ilusión por comenzar esta nueva aventura está presente, la separación familiar ha sido uno de los aspectos más complicados para Robert Mendoza. Jessica ha contado que lo que más le ha costado ha sido dejar en Sevilla a su hijo pequeño y pensar que podrían pasar varios meses sin verse ni poder mantener el contacto habitual.

Además, la modelo ha desvelado que los días previos estuvieron marcados por los nervios y el miedo a enfrentarse a una experiencia completamente desconocida. Por eso, ha pedido paciencia al público, especialmente durante sus primeros días de convivencia. Está convencida de que, cuando consiga adaptarse, mostrará su verdadera personalidad.

Dale al play al vídeo y descubre todo lo que Jessica Bueno nos ha contado durante la primera gala de 'GH VIP 9'.

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