GH: AL OTRO LADO DE LA CASA 25 noviembre 2026

Adara ha comentado los choques que Cristina Porta ha tenido con Gianmarco dentro de la casa de ‘GH VIP’ y ha recordado cómo fue su relación con el italiano

Adara Molinero se ha estrenado como presentadora en ‘GH: Al otro lado de la casa’. La exparticipante del reality ha recibido a sus primeros invitados, Violeta Crespo y Edi Insua, con los que ha hablado de absolutamente todo, llegando incluso a recordar su historia de amor con Gianmarco. Ha sido mientras repasaban los conflictos que han sucedido en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ hasta el momento cuando, inevitablemente, Adara ha hablado de los rifirrafes que han protagonizado Cristina Porta y Gianmarco: “Yo estoy encantada, lo confieso. Me encanta que le reparta por todos los lados, hasta en el DNI”, ha comenzado entre risas.

Violeta, sobre Gianmarco: “Le veo tan fantasma...” Violeta se ha sumado a la opinión de Adara y ha mostrado sin tapujos su opinión sobre el concursante: “Yo es que le veo tan fantasma… Y luego encima va de guaperas y es que no me parece ni guapo, de verdad te lo digo”. “Según él todas están despechadas… Chico, no”, ha añadido Adara. Frase que Violeta no ha dudado en finalizar: “A lo mejor el problema lo tiene él”. Ha sido entonces cuando Edi ha apuntado que no le conoce “muy allá”, y que lo que sabe de él es que “tuvo un romance” con Adara y que “es el excuñado” de Cristina Porta.