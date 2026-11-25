Adara Molinero se ha estrenado como presentadora en ‘GH: Al otro lado de la casa’. La exparticipante del reality ha recibido a sus primeros invitados, Violeta Crespo y Edi Insua, con los que ha hablado de absolutamente todo, llegando incluso a recordar su historia de amor con Gianmarco.
Ha sido mientras repasaban los conflictos que han sucedido en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ hasta el momento cuando, inevitablemente, Adara ha hablado de los rifirrafes que han protagonizado Cristina Porta y Gianmarco: “Yo estoy encantada, lo confieso. Me encanta que le reparta por todos los lados, hasta en el DNI”, ha comenzado entre risas.
Violeta se ha sumado a la opinión de Adara y ha mostrado sin tapujos su opinión sobre el concursante: “Yo es que le veo tan fantasma… Y luego encima va de guaperas y es que no me parece ni guapo, de verdad te lo digo”.
“Según él todas están despechadas… Chico, no”, ha añadido Adara. Frase que Violeta no ha dudado en finalizar: “A lo mejor el problema lo tiene él”. Ha sido entonces cuando Edi ha apuntado que no le conoce “muy allá”, y que lo que sabe de él es que “tuvo un romance” con Adara y que “es el excuñado” de Cristina Porta.
Ante estas declaraciones, Adara se ha abierto con la pareja y ha recordado su historia de amor con Gianmarco: “Bueno, es que esto ha dado de sí… Estuvimos dos semanas, eh, no os creáis que… Dos semanas fuera, la cosa no dio para más”.
El invitado le ha preguntado entonces si dentro de la casa también estuvieron juntos: “Bueno, hubo algo así como una cosa tontorrona, pero nada. Es que la casa nubla”, ha zanjado.