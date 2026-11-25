Jules Koundé ha acaparado las críticas en El Chiringuito porque llegó 20 segundos tarde a la charla técnica de Hansi Flick. En este sentido, el técnico alemán, que arrastra tensiones desde partidos anteriores y que tuvo un episodio de bronca en el vestuario frente al Villarreal CF, siente que la plantilla no está tan centrada en este momento como en semanas o meses anteriores, según la información que revela Cristina Cubero durante el programa.
Fernando Sanz explica que estas situaciones son muy importantes en un vestuario: "Será un entrenamiento normal, un entrenamiento previo a un partido de Champions, estas charlas son sagradas", explica. En este sentido, Cristina Cubero explica que el alemán estaba crispado antes de ello: "Además, Flick viene de enfadarse en el partido contra la Villarreal, de enfadarse mucho en la media parte. O sea, viene de que está notando que hay cosas que no le funcionan", explica.
Es por eso que este tipo de detalles cobran especial importancia: "Esos gestos, llegar tarde 20 segundos, es totalmente inaceptable cuando el Barça no está bien. No está bien, y él está tenso. Porque él está tenso. Flick es un tío muy germano, para él la puntualidad es básica, porque es así, pero ha sido así desde que llegó. A él, esta dejadez, porque no deja de ser una dejadez... porque no va Koundé a decirle, míster, perdone, que me ha pasado esto, que te puede pasar. No, no, es que Koundé llega con la parsimonia, se coloca las trenzas... Empieza por hacerse las trenzas, por las medias... No, oye, no puede ser. Flick está tenso, y los jugadores lo saben. Entonces, ¿por qué tienes que dejarte ir? Seguro que a Mourinho, en la media parte del partido, ninguno se ha tirado ahí tumbado", reflexiona Cristina Cubero.
En este sentido, Edu Aguirre opina que hay una doble vara de medir: "Sabéis bien que si lo hace Lamine Yamal, y nosotros le criticamos que llegue tarde, vosotros le defendéis". Una opinión con la que difiere Cristina Cubero: "Edu, en este contexto, no, porque los jugadores son conscientes que en la media parte del partido, Flick estaba muy tenso, que la cosa no está rulando, y tiene que rular. Está preocupado. En esta situación, Koundé no tiene, no tiene que ir con ese tono. Es inaceptable, no puede ser". Por su parte, Alfredo Duro lo tiene claro: "Con Koundé es más fácil que con otros, eso está claro".
Por su parte, Fernando Sanz explica que esa es la tónica habitual: "Esta situación es el denominador común en todos los equipos, en todas las concentraciones, y más cuando es fuera de tu hábitat natural. La puntualidad, no solo en estas charlas, en el desayuno, en la comida, en la charla técnica, en absolutamente todos los sitios, es inflexible cualquier entrenador. No Flick, cualquier entrenador", comenta.
También se moja Josep Pedrerol: "Yo estoy de acuerdo con Edu, "En esa parte estoy de acuerdo. Si es Lamine Yamal, no es suplente; si es Raphinha, no es suplente; si es Gordon, no es suplente. Que sea suplente Koundé es más fácil que otros". Algo que Edu Aguirre remacha: "Y si es Raphinha, le defienden, y le restan importancia, porque ya ha ocurrido", opina.
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