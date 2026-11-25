EL CHIRINGUITO 25 noviembre 2026

El defensa francés llegó tarde a la charla técnica y recibió numerosas críticas, pero muchos sienten que con otros jugadores no habría tanta severidad

Jules Koundé ha acaparado las críticas en El Chiringuito porque llegó 20 segundos tarde a la charla técnica de Hansi Flick. En este sentido, el técnico alemán, que arrastra tensiones desde partidos anteriores y que tuvo un episodio de bronca en el vestuario frente al Villarreal CF, siente que la plantilla no está tan centrada en este momento como en semanas o meses anteriores, según la información que revela Cristina Cubero durante el programa.

Fernando Sanz explica que estas situaciones son muy importantes en un vestuario: "Será un entrenamiento normal, un entrenamiento previo a un partido de Champions, estas charlas son sagradas", explica. En este sentido, Cristina Cubero explica que el alemán estaba crispado antes de ello: "Además, Flick viene de enfadarse en el partido contra la Villarreal, de enfadarse mucho en la media parte. O sea, viene de que está notando que hay cosas que no le funcionan", explica. Es por eso que este tipo de detalles cobran especial importancia: "Esos gestos, llegar tarde 20 segundos, es totalmente inaceptable cuando el Barça no está bien. No está bien, y él está tenso. Porque él está tenso. Flick es un tío muy germano, para él la puntualidad es básica, porque es así, pero ha sido así desde que llegó. A él, esta dejadez, porque no deja de ser una dejadez... porque no va Koundé a decirle, míster, perdone, que me ha pasado esto, que te puede pasar. No, no, es que Koundé llega con la parsimonia, se coloca las trenzas... Empieza por hacerse las trenzas, por las medias... No, oye, no puede ser. Flick está tenso, y los jugadores lo saben. Entonces, ¿por qué tienes que dejarte ir? Seguro que a Mourinho, en la media parte del partido, ninguno se ha tirado ahí tumbado", reflexiona Cristina Cubero. Edu Aguirre: "Si es Lamine o Raphinha quien llega tarde, le defendéis"

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