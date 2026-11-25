Tomás Roncero se mostró exultante en El Chiringuito tras el trunfo del Real Madrid sobre el PSV Eindhoven en la Champions. El periodista y tertuliano declara al conjunto blanco como el gran favorito a ganar esta edición, y es, en gran parte, gracias a la actuación de Jude Bellingham. De hecho, acabó tan contento con la actuación del británico y de todo el equipo madridista que acabó lanzando un alegato en inglés.
Y es que el periodista siente que lo sucedido en el Bernabéu este martes es historia: "Lo que he visto, eso lo cuentas a la gente, lo que ha hecho Bellingham. Si va usted al Bernabéu, lo puede contar. Lo que ha hecho así, con la bicicleta que ha hecho Mbappé, como hacía Ronaldo. ¡Ronaldo Nazario! ¡Ronaldo Nazario habla francés ahora! Ese Vinicius ahí, ¡pam! Metiéndole la picadita al final, metiéndosela con la cabeza. El acabado, que la segunda parte se ha ido 20 veces, porque no está acabado", expresa.
Aunque el jugador que más le ha encandilado es Jude Bellingham: "A Bellingham no se le puede reservar. No quiero que se ofenda Kylian. Kylian es el mejor delantero del mundo. Seguro. El mejor. Pero el mejor futbolista del mundo se llama Jude Bellingham". Tanto es así que siente que es injusto que no se llevara el último Balón de Oro: "Lo siento por José Félix, que no sé a quién votó, pero todos los que votaron, los 100 que votaron el Balón de Oro, deben pedir perdón por su ceguera futbolística. ¿Pero tú viste el Mundial? El mejor futbolista del Mundial fue Bellingham. Del Mundial, como futbolista, el mejor fue Bellingham", opinó.
Y es que, para Roncero, su trascendencia es mucho más elevada: "Tú puedes decir individualidades. Mbappé es buenísimo, mete goles, pero no es un líder cuando las cosas van mal. Vinicius, le cuesta. Arda Güler, buenísimo, pero si van las cosas mal… Pero aparece Bellingham y todos se ponen en fila. Es como la traslación de Mourinho. Con 23 años tiene la madurez de un tío de 33. Siente el escudo de aquí como si le iban a pegar a su piel. Es un número uno, es un ganador, es todo, es el futbolista total. Y juega en el Real Madrid", expresa.
Por último, lanzó un alegato hacia todo el mundo hablando en inglés, que puedes disfrutar en el vídeo superior que encabeza la noticia. Lo que Tomás Roncero vino a decir fue lo siguiente: El mejor equipo ahora es el Real Madrid. El equipo de las 15 'Orejonas'. Es un equipo fantástico, mágico, increíble. Pero Kylian Mbappé, Kiki, Jude Bellingham, Vinicius Júnior, Arda Güler, Yan Diomandé… Cinco estrellas en el mundo. Las estrellas en el cielo. Y el equipo del cielo es el Real Madrid, pero es el favorito para ganar esta Champions. ¡Hala Madrid!", sentenció.
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