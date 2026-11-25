EL CHIRINGUITO 25 noviembre 2026

El periodista y tertuliano de El Chiringuito lanza un alegato en favor del futbolista inglés: "El mejor futbolista del mundo"

Tomás Roncero se mostró exultante en El Chiringuito tras el trunfo del Real Madrid sobre el PSV Eindhoven en la Champions. El periodista y tertuliano declara al conjunto blanco como el gran favorito a ganar esta edición, y es, en gran parte, gracias a la actuación de Jude Bellingham. De hecho, acabó tan contento con la actuación del británico y de todo el equipo madridista que acabó lanzando un alegato en inglés.

Y es que el periodista siente que lo sucedido en el Bernabéu este martes es historia: "Lo que he visto, eso lo cuentas a la gente, lo que ha hecho Bellingham. Si va usted al Bernabéu, lo puede contar. Lo que ha hecho así, con la bicicleta que ha hecho Mbappé, como hacía Ronaldo. ¡Ronaldo Nazario! ¡Ronaldo Nazario habla francés ahora! Ese Vinicius ahí, ¡pam! Metiéndole la picadita al final, metiéndosela con la cabeza. El acabado, que la segunda parte se ha ido 20 veces, porque no está acabado", expresa. Aunque el jugador que más le ha encandilado es Jude Bellingham: "A Bellingham no se le puede reservar. No quiero que se ofenda Kylian. Kylian es el mejor delantero del mundo. Seguro. El mejor. Pero el mejor futbolista del mundo se llama Jude Bellingham". Tanto es así que siente que es injusto que no se llevara el último Balón de Oro: "Lo siento por José Félix, que no sé a quién votó, pero todos los que votaron, los 100 que votaron el Balón de Oro, deben pedir perdón por su ceguera futbolística. ¿Pero tú viste el Mundial? El mejor futbolista del Mundial fue Bellingham. Del Mundial, como futbolista, el mejor fue Bellingham", opinó. Tomás Roncero: "Jude Bellingham es la traslación de Mourinho"

Los jugadores del Real Madrid se abrazan tras la remontada