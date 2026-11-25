La remontada del Real Madrid ante el PSV ha traído mucho debate a El Chiringuito . Hay dos nombres por encima del resto como grandes artífices de la racha de 1 0 victorias consecutivas que acumula ya el conjunto blanco: José Mourinho y Jude Bellingham. Casualmente dos nombres que generaron muchas dudas antes del pasado verano. El técnico portugués, por si ya era demasiado mayor o había perdido ese tono competitivo tras tantos años sin ganar nada. Y el británico, porque había bajado su nivel de forma con Xabi Alonso y Arbeloa en el banquillo y había dudas de si volvería a recuperarlo. Alfredo Duro y Fran Garrido quisieron cobrarse esas 'facturas' y dieron lugar a un duelo de zascas que ya es historia de El Chiringuito.

Así fue el duelo de zascas

Alfredo Duro: "La frase más gorda que dijiste fue que Jude Bellingham nunca podría ser líder del Real Madrid"

Fran Garrido: "Lo puedes sacar tú que querías a Klopp para el Real Madrid, por ejemplo. Pero que, por ejemplo, que no pasa nada y que decías que Mourinho ya estaba obsoleto y que no te valía. No sólo eso, dijo que José Mourinho ya no estaba para el Real Madrid y hay mucho más. No hace falta entrar pero acabo de decir que a mí me ha sorprendido Jude demostrando liderazgo porque no lo esperaba, pero quiero más de tres meses de buen nivel de Bellingham"

Alfredo Duro: "¿Por qué tienes que recurrir a José Mourinho si no he hecho ninguna referencia a Mourinho de ese tipo cuando estamos hablando de Jude Bellingham?"

Fran Garrido: "¿Y tú por qué te tienes que meter en mi intervención? ¿Por qué estoy siendo protagonista y tú quieres ser el protagonista? Si ya lo eres normalmente hablando de más. Hablar de más está sobrevalorado, hay que hablar lo justo y bien"

Alfredo Duro: "¿Sabes por qué soy protagonista? Entre otras cosas porque yo sí puedo decir que he llegado a Primera División hablando de fútbol, otros no lo pueden decir"

Fran Garrido: "Tú has llegado a Primera División y has durado lo que has durado, claro"