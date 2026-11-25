Jorge D'Alessandro andaba más callado de lo normal durante El Chiringuito de este martes. Al exentrenador no le estaba gustado el duelo de zascas entre Alfredo Duro y Fran Garrido y él estaba pasando desapercibido. Josep Pedrerol, que se había dado cuenta del detalle, le pidió a su tertuliano un análisis de la remontada del Real Madrid ante el PSV y, entonces, el argentino sacó su magia. Su argumento fue tan profundo que arrancó la ovación de todos los compañeros que estaban en el plató, y después, un gran abrazo grupal.

" Todo me ha parecido apasionante. Yo estoy feliz porque he visto fútbol. He visto la reconstrucción del Madrid. He visto una dirección de campo con un entrenador alucinante , que toma de decisiones, corregir, modificar y dirigir, todos los alternativas de un entrenador. Un Madrid que progresa adecuadamente . Un equipo que ha recuperado el máximo potencial. Un abrazo que reivindica, sobre todo, un equipo de cuajo, un equipo auténtico . Eso es para mí lo que significa. Vinicius es un instrumento, bien, ha sido reconocido por sus compañeros, bien, pero eso significa que hay un equipo atrás que va en busca descaradamente de los títulos. Es un día grande para mí. Y, evidentemente, liderado por Bellingham", comentaba Jorge D'Alessandro.

Tras el argumentario del 'maestro' se escuchó un "bravo" generalizado. Fue entonces cuando todos los tertulianos comenzaron a aplaudir y a vitorear al exentrenador, antes de acabar todos abrazados. Fernando Sanz decidió despeinar a D'Alesandro y los tertulianos no podían parar de reír al ver cómo había quedado la cabellera del técnico argentino.

Arda Güler, el otro gran protagonista de la noche

Arda Güler es el favorito del Santiago Bernabéu. El público le adora y él le corresponde con trucos de magia, como el pase de tacón que habilitó a Valverde para el gol del empate ante el PSV, el que dio inicio a la remontada. Aunque el turco no disfrutó la primera parte, por su posición y su contexto, brilló en la segunda. Y la parroquia blanca se lo reconoció con una ovación.

De entrada, sorprendió Mourinho sentando a Jude Bellingham, titular en todos los partidos del Real Madrid esta temporada excepto en la visita al Elche. El inglés fue el sacrificio necesario para colocar juntos a Vinícius y Diomande, dejando a Arda Güler la posición de mediapunta, en la que teóricamente se siente más cómodo. El turco ha sido titular en 13 de los 18 encuentros del Real Madrid esta temporada. En 10 de ellos, inició como extremo derecho; en dos, este incluido, como mediapunta; y en uno, como parte del doble pivote. Ha firmado actuaciones brillantes desde todas las posiciones, y también desde el banquillo, como ante la Roma, cuando fue clave en la remontada, pero el rol detrás del delantero parece, de primeras, el más adecuado para sus condiciones.

La mágica segunda parte de Arda Güler terminó abruptamente en el minuto 70, justo después de un disparo que a punto estuvo de ser la guinda a su actuación. Jose Mourinho, en aras de recuperar el equilibrio, lo sustituyó por Camavinga. El turco se marchó ovacionado por un Bernabéu en pie. Arda es su ojito derecho.

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