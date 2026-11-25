José Bono, exministro socialista , ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras reaparecer en la vida pública para criticar a Felipe González . Sin embargo, sus declaraciones han vuelto a poner sobre la mesa las dudas sobre sus negocios y su patrimonio , valorado en más de cinco millones de euros. 'El Programa de Ana Rosa' ha analizado sus propiedades.

Quince años después de abandonar el Gobierno, el exministro ha recuperado protagonismo, aunque todavía no ha dado explicaciones sobre el origen de su fortuna. Bono ha pasado de querer mantenerse al margen de la campaña electoral a intervenir directamente en la polémica: "Felipe, basta, no hagas el tonto", declaró durante un mitin del PSOE celebrado el 22 de noviembre tras conocer la intención de votar en blanco de Felipe González, expresidente socialista del Gobierno.

Al abandonar el Ejecutivo, Bono ya contaba con varios inmuebles, una joyería que compartía con su entonces pareja y una hípica valorada en más de 1,5 millones de euros. Además, entre sus propiedades destaca una vivienda en Tánger (Marruecos), donde ha pasado largas temporadas. La casa dispone de varias terrazas, vistas al mar y un estanque interior.

Sus relaciones con Marruecos y Venezuela también han sido objeto de atención mediática, debido a los negocios y contactos que habría mantenido durante y después de su etapa política. Además, algunos medios lo han relacionado con tramas de corrupción que rodean al Gobierno actual, aunque estas informaciones no confirman por sí mismas la relación.

José Bono ha criticado la decisión de Felipe González de votar en blanco

Por su parte, el periodista Eduardo Inda ha cuestionado la oportunidad de su reaparición pública y ha considerado que ha cometido un error al volver a situarse bajo los focos en un momento de especial atención judicial. El patrimonio de Bono ha generado interrogantes sobre su compatibilidad con los ingresos obtenidos a través de sus actividades profesionales y políticas. Mientras tanto, el exministro ha vuelto a ocupar titulares por sus enfrentamientos políticos, pero las preguntas sobre sus negocios y su fortuna continúan sin una respuesta.

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