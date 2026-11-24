Dos guardias civiles del País Vasco, un hombre y una mujer, se van de viaje de trabajo y de forma deseada mantienen una relación sexual. El marido de ella se entera de lo sucedido y junto a su esposa urden un plan para denunciar a su compañero y que el esposo no quede como: “El cornudo del País Vasco”, llegando a acusar al amante por agresión sexual. Bárbara Royo explica todos los detalles en ‘En boca de todos’.

Sorprendido por la información, Nacho Abad ha conectado con la letrada y criminóloga para conocer los detalles de la falsa denuncia. Bárbara Royo ha explicado que ella ha llevado la defensa del guardia civil denunciado de forma fraudulenta y que ha conseguido demostrar que se trataba de una denuncia falsa. Incluso, que han pedido que se tomen medidas para resarcir el daño causado.

¿Cómo se demuestra que es una acusación falta?

La letrada asegura que no es el primer caso que le llega de una falsa acusación de agresión sexual y que, tras conocer los detalles, le pidió a su defendido que le mostrara sus conversaciones con su compañera de trabajo y que solicitó los teléfonos móviles del matrimonio. Tras la infidelidad estaban separados y se pudo comprobar por conversaciones de WhatsApp como el marido le pedía que realizara la falsa denuncia: “Se demuestra que es un plan”.