“¿Hay que ser de izquierdas para ser artista?” , ha sido la pregunta con la que Nacho Abad ha dado paso a Alejandra, politóloga, para debatir sobre lo adecuado o no de que los famosos hablen libremente de su tendencia política. Alejandra ha sido muy clara y ha recordado por qué la mayoría de los profesores de historia con de izquierdas: “Porque han estudiado”.

Tras escuchar a Aitana, Rosalía, Álvaro Lafuente Calvo, los Estopa , entre otros famosos pronunciarse libremente sobre su intención de voto el próximo 29N, la periodista y politóloga no ha podido contener la risa. Alejandra ha explicado su apoyo a los famosos de izquierdas y ha apoyado la crítica de los hermanos Muñoz al exceso de gasto policial. Una postura que ha chocado de frente con la de Bárbara Royo quién ha puesto en duda la capacidad intelectual de los artistas de nuestro país en 'En boca de todos' .

La politóloga se ha mostrado a favor de que cada uno vote a quién quiera votar y que pueda decir libremente cuál es su tendencia política, porque son muchas las personas públicas de derechas que lo dicen también. Se ha mostrado muy fan de los Estopa y ha defendido su postura porque son chicos de barrio, que han trabajado en una fabrica y saben de qué están hablando. Nacho Abad ha querido saber si también apoyaba su opinión de disminuir el número de efectivos policiales y Alejandra ha sido muy clara: “Hay atrofia policial, hay policías que dan vueltas a rotondas”.

Ha explicado que existen muchos más policías, que en muchas de sus funciones son necesarios y no cuentan con los medios suficientes, que profesores o médicos. Indignada con su postura, Bárbara Royo ha intentado debatirla, pero en lugar de hablar de profesores cultos, ha hablado de actores que ella ha entendido que eran de izquierdas porque habían estudiado y ha cuestionado la cultura de los artistas en función de si había estudiado o no, una carrera universitaria: “Penélope Cruz no ha estudiado una carrera, Javier Bardem, no ha estudiado una carrera, Pedro Almodovar no ha estudiado, Los Estopa un módulo de no sé qué… Vamos a dejar de meter miedo con que los progresistas son los que han estudiado”.

Muy enfadada, Alejandra ha calificado de: “Clasismo asqueroso”, la enumeración que estaba haciendo la letrada para calificar la credibilidad de opinión de los ciudadanos. Incluso, le ha recordado que los cantantes sabían perfectamente qué era ser clase obrera: “Decir que no pueden opinar cuando Estopa sale de una puñetera fábrica y sabe lo que es doblar el lomo”. Bárbara ha continuado su argumentación con un “Por supuesto, camarada” y le ha recordado que ella también se había leído: “El libro negro del comunismo”.

Los famosos hacen campaña: cantantes y celebrities desvelan a quién votarán el 29N