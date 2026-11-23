La candidata de Podemos, Irene Montero , ha presentado una propuesta electoral para establecer un cupo de empleo público reservado a las personas transexuales , con el objetivo de combatir la discriminación laboral que sufre este colectivo: “Queremos también un cupo laboral trans. Hay todavía una violentísima discriminación laboral a las personas trans y, por tanto, incluimos un cupo laboral trans en nuestro programa electoral” . La iniciativa ha abierto un debate sobre las dificultades que todavía encuentran muchas mujeres trans para acceder al mercado laboral . Nicole Delgado, creadora de contenido, ha criticado la medida en 'El Tiempo Justo' y ha expuesto las carencias que, a su juicio, presenta.

Delgado ha considerado que la iniciativa supone un avance, aunque ha advertido de que no soluciona el problema de exclusión social que afecta a numerosas mujeres trans. La creadora de contenido ha señalado que, de los 10.000 puestos previstos, únicamente diez estarían reservados para este colectivo: "A mí eso me parece una buena propuesta porque sí que sigue existiendo una exclusión social a las personas trans, pero para mí no resuelve este problema que ya viven muchas compañeras trans".

Además, ha explicado que muchas mujeres continúan vinculadas al sistema de prostitución y se enfrentan a dificultades añadidas por la falta de formación y experiencia laboral, así como por los traumas y las agresiones sufridas. Nicole ha reclamado medidas que permitan ofrecer nuevas oportunidades: “Hay una deuda histórica con las personas trans que aún no se ha resuelto”.

Nicole Delgado defiende la prioridad a proteger y ayudar a las personas del colectivo que ya viven en exclusión social

Por otro lado, la entrevistada también ha abordado la Ley Trans y la inmigración. Sobre la primera, ha aclarado que no está en contra de su totalidad, aunque considera necesario garantizar el bienestar y la seguridad de las mujeres trans. Respecto a la inmigración, ha defendido los derechos de las personas vulnerables, pero ha reclamado programas de integración y formación en igualdad de género: "Precisamente estos partidos que abogan por la identidad de género abogan por la inmigración de personas que proceden de países que borran la identidad de la mujer".

Finalmente, Delgado ha insistido en que las políticas públicas deben atender tanto a las nuevas generaciones como a quienes llevan años sufriendo exclusión: "A estas mujeres hay que darles una formación laboral y otros recursos para poder dedicarse a otra cosa y, por lo menos, poder tener una jubilación digna".

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