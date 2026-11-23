"Última semana del sanchismo. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. En esta recta final, el Gobierno ha puesto en marcha cuatro campañas. La primera campaña es la campaña de la remontada. Ya lo dijo ayer Sánchez en Salvados. Cuando un político habla de remontada es que da por hecho que va perdiendo. Sánchez también confesó que durante el debate con Feijóo le daba igual lo que le iba diciendo el jefe de la oposición. En el fondo es lo que hace a todos los españoles, no nos escucha. No escucha en el Congreso la voz de la soberanía nacional, porque nunca responde a nada, ni escucha la voz de la calle, porque no va a funerales ni actos públicos para evitar abucheos. Ayer confesó que entre los 960 asesores que tiene también tiene en plantilla a sus padres y a Begoña, a los que pregunta asuntos de política nacional", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana: "La primera campaña es la campaña de la remontada"

"Imagino una cena en la que Sánchez plantee: "Papá, mamá, ¿qué hago con Ceuta? ¿Qué hago con Paiporta? ¿Qué hago con Adamuz? Hijo, tú siempre sal corriendo". Bueno, también dice que consulta las cosas con Zapatero, que de salir corriendo sabe un rato. Que se lo digan a Julito. Y de la campaña del amor a la campaña del bofetón bien pegado", ha continuado.

"Dice la ministra Diana Morat que se quedó con ganas de que Sánchez le diera "cuatro bofetadas bien pegadas"a Feijó. Vamos, una campaña a lo Bud Spencer, aunque luego matizó que es una expresión muy valenciana, como si no se diesen bofetadas en Murcia, en Cueca o en Navamoral de la Mata. La tercera campaña es la campaña del cuñao. Dice María Jesús Montero que si tu cuñado dice, Mopongo a Pedro Sánchez en la cena de Navidad, te enfrentes a él, convirtiendo la Nochebuena en "La cena de los cuñaos". Otra campaña es la de Cataluña. Atención: Promete Sánchez que si gana las elecciones no va a hacer referéndum en Cataluña. Pues ya estaría", ha sentenciado en directo.

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