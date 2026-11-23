El Rey Juan Carlos I ha vuelto a colaborar con el Rastrillo Nuevo Futuro donando varios de sus trajes, que se han puesto a la venta desde 70 euros y se han agotado por completo, según ha informado 'Vamos a ver'. La iniciativa solidaria, con casi seis décadas de historia, mantiene vivo el legado de la Infanta Pilar de Borbón , hermana del monarca emérito. 'Vamos a ver' ha dado todos los detalles de esta noticia.

Los trajes del Rey Juan Carlos I, desde 70 euros

Según el reportaje emitido por el programa, los trajes donados por el rey emérito se han exhibido en un burro con una cartulina escrita a bolígrafo en la que podía leerse: "Traje Rey Juan Carlos desde 70 €". La reportera del programa ha descrito la escena: "En una cartulina blanca y escrito a boli, todo muy casero, podemos leer 'traje Rey Juan Carlos desde 70 €', y vemos en este burro un montón de trajes apilados que el rey emérito ha donado al Rastrillo Nuevo Futuro".

Se trata de prendas hechas a medida, confeccionadas por un sastre, que los visitantes del rastrillo han podido adquirir por tan solo 70 euros. Según la información recabada por el programa, este año se han vendido todos los trajes donados por Don Juan Carlos.

Simoneta Gómez-Acebo, sobrina del rey emérito, tiene un puesto propio en el Rastrillo Nuevo Futuro que, según la reportera, "cada año es el más visitado". Una persona vinculada al rastrillo ha explicado que el monarca emérito colabora activamente: "Ropa todos los años. Encantador, y nos firma las corbatas".

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