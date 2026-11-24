Luis Medina, español residente en Ámsterdam , ha vivido una situación insólita al ejercer su derecho al voto desde el extranjero. El ciudadano ha tenido que solicitar expresamente la papeleta del Partido Popular (PP) porque no se encontraba disponible entre los montones de papeletas que estaban preparados en el consulado. Medina ha contado su experiencia en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa ' , donde ha explicado que, aunque el proceso electoral se ha desarrollado con aparente normalidad, esta situación le ha generado preocupación .

El principal problema, según ha relatado, ha sido que los funcionarios habían colocado las papeletas de las distintas formaciones políticas, pero la del Partido Popular no estaba disponible para su provincia. Por este motivo, ha tenido que pedirla directamente a los responsables del consulado, una situación que considera contraria al secreto del voto.

Medina ha explicado que lleva desde 2015 participando como interventor y apoderado en elecciones celebradas en España, por lo que conoce cómo debería desarrollarse el procedimiento. Luis ha manifestado su disconformidad con lo sucedido: "Todas las opciones tienen que estar allí presentes". Además, ha asegurado que otras dos mujeres que se encontraban en el consulado también han tenido que solicitar papeletas del PP correspondientes a otras provincias.

Luis Medina asegura que esta situación no es compatible con el secreto del voto al haber tenido que expresar qué papeleta necesitaba para poder votar

La situación se ha complicado cuando Medina ha presentado una queja ante los funcionarios. Según su testimonio, uno de ellos, que inicialmente se había mostrado amable, cambió su actitud y respondió de manera violenta, aunque el entrevistado ha aclarado que no ha llegado a ser agresivo.

Finalmente, Luis ha decidido votar para poder ejercer su derecho. El propio Medina ha resumido sus sentimientos con una mezcla de emoción y decepción: "Fue un poquito triste la sensación de votar, aunque finalmente yo sí pude ejercer mi derecho al voto".

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