Joaquín Prat ha reaccionado en directo en 'El tiempo justo' a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ampliar a 20 las semanas de permiso por paternidad o maternidad. Emocionado, el presentador ha admitido que fueron las mejores de su vida.

El Gobierno ha aprobado nuevas medidas para mejorar la conciliación familiar y laboral, entre las que destaca la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas retribuidas. Además, se han ampliado los permisos remunerados por fallecimiento de un familiar directo, que han pasado de dos a diez días.

Estas medidas han generado un debate en el programa sobre la igualdad y las dificultades de conciliación, especialmente entre los trabajadores autónomos. En este contexto, Joaquín Prat ha defendido la importancia de disfrutar de estos permisos y ha recordado su propia experiencia: "Las semanas de mi permiso de paternidad fueron las más felices de mi vida".

El presentador ha contado que disfrutó de 13 semanas de permiso de paternidad, una etapa que ha recordado con especial cariño. Prat, que volvió a ser padre por segunda vez en junio, ha explicado que pudo hacerse cargo de su hija mientras su pareja continuaba trabajando. Además, ha defendido que los padres también deben implicarse en el cuidado de sus hijos y ha señalado que su experiencia demuestra la importancia de compartir las responsabilidades familiares.

Joaquín Prat defiende las mejoras en cuanto a los permisos por maternidad y paternidad para que ambos progenitores puedan disfrutar de la crianza del pequeño

Por su parte, los colaboradores del programa han expresado opiniones diferentes sobre las nuevas medidas. Marta, ganadera autónoma de Santander y colaboradora del programa, ha explicado que, tras dar a luz, solo pudo disfrutar de cinco días de descanso antes de volver a trabajar, debido a su condición de autónoma: "Yo di a luz y al quinto día estaba en la cuadra trabajando porque soy autónoma".

Otros colaboradores han planteado sus dudas sobre la obligatoriedad de las 20 semanas y han defendido una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada familia. Joaquín Prat ha insistido en que mejorar las condiciones laborales no debería generar rechazo, sino garantizar que todos los progenitores puedan disfrutar de una crianza compartida.

TODAS LAS NOTICIAS