El debate sobre la fiabilidad del voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha centrado parte de la tertulia de 'Vamos a ver' , donde se han abordado las polémicas en torno a posibles fraudes electorales y la reciente resolución cautelar del Tribunal Supremo . En el plató se han confrontado distintas visiones sobre el funcionamiento del sistema electoral y la conveniencia de alertar a la ciudadanía ante estos supuestos riesgos.

La resolución cautelar del Tribunal Supremo y el sistema electoral

Durante la discusión, Patricia Pardo ha defendido que el sistema está funcionando correctamente. "Hay una resolución que es verdad que es cautelar del Supremo", ha señalado, aludiendo a la medida adoptada por el Tribunal Supremo en relación con el proceso electoral.

El caso de la tarjeta censal y la diputada de Vox

Uno de los puntos más debatidos ha sido el caso de la tarjeta censal del marido fallecido de una diputada de Vox, que habría llegado al domicilio de la parlamentaria. Patricia Pardo ha restado importancia al episodio con un argumento contundente: "Tú no puedes votar aunque te llegue la tarjeta a tu casa si no acreditas que eres tú con tu DNI".

Además, ha expresado su rechazo a generar alarma social con estos casos: "A mí no me gusta nada inyectar miedo y estas teorías a la gente". En su opinión, las instituciones ofrecen garantías suficientes: "Creo que las instituciones, como son sanas y son responsables, se podrá denunciar si ocurre una cosa así. Yo de momento me niego a ponerme en ese escenario".

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