Elisa Mouliáá ha respondido con contundencia a las últimas declaraciones de Íñigo Errejón . La actriz ha hecho llegar un vídeo al programa 'Vamos a ver' en el que ha cargado contra el expolítico, al que ha tachado de "sinvergüenza" e "hipócrita", y ha exigido que asuma lo que ha hecho y pida perdón.

Según ha explicado una de las colaboradoras del programa, Mouliáá está "indignadísima" y cree que lo que está haciendo Errejón es preparar su regreso a la vida política.

Elisa Mouliáá responde en vídeo a Errejón

En su mensaje, Mouliáá no ha dejado lugar a la ambigüedad. La actriz ha expresado su incredulidad ante lo que considera un intento de Errejón de retomar su carrera política: "Me parece increíble que tenga tan poca vergüenza de intentar volver a la política, porque está clarísimo que esto es un intento de volver a la política cuando nos ha engañado a toda España, muchísimas mujeres, y cuando dimitió por múltiples denuncias previas a la mía".

Mouliáá ha recordado además que, con posterioridad a su propia denuncia, se han presentado otras más, y ha advertido de que si Errejón continúa con su intento de regresar a la política, "van a seguir cayéndole más" denuncias: "No se puede tener tan poca vergüenza de hacer política siendo un depredador sexual, especialmente política de izquierdas, especialmente política feminista, que yo apoyo".

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