'Fiesta' ha recogido las primeras declaraciones de Cayetano Rivera después de que su exmujer, Blanca Romero , protagonizara una demoledora entrevista en el plató de '¡De viernes!' en la que, entre otras cosas, lanzó un reproche directo a Eva González .

Según se ha explicado en el programa, la actriz tuvo buenas palabras hacia el torero, pero dejó caer una pullita hacia la que también fue pareja de Cayetano Rivera al recordar que Lucía Rivera, la hija que el diestro adoptó estando con Blanca Romero, no habría sido invitada a la boda que él celebró con Eva González.

Cayetano manda un mensaje a su hija Lucía

Ante los reporteros que le han abordado para preguntarle por estas declaraciones, Cayetano Rivera ha optado por un tono esquivo pero respetuoso, dejando claro que no quiere remover asuntos del pasado.

"Mira, no vamos a empezar a entrar en temas de hace veintitantos años", ha afirmado el torero ante las cámaras, zanjando cualquier intento de profundizar en la polémica.

Sin embargo, sí ha querido dejar un mensaje claro tanto para su exmujer como para su hija: "Yo a Blanca le tengo mucho cariño y a mi hija le tengo muchísimo respeto, por favor", ha declarado Cayetano Rivera, en unas palabras que combinan afecto hacia Blanca Romero y una defensa firme de la relación con su hija Lucía Rivera.

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