Paloma Barrientos ha compartido en 'Fiesta' un episodio personal que ha dejado a sus compañeros muy sorprendidos. Durante un debate sobre el efecto que tiene la belleza en la percepción social , la colaboradora ha desvelado que en su etapa en las redacciones periodísticas tuvo que hacer frente al acoso de un jefe lanzándole un cenicero a la cabeza .

La conversación ha surgido a raíz de un debate sobre las ventajas y desventajas de ser guapos en distintos ámbitos de la vida, incluido el laboral. Paloma Barrientos ha señalado que las mujeres de su generación tuvieron que luchar "contra muchos jefes que les tocaban el culo" y ha recordado que "en las redacciones se hacía eso". Paloma Barrientos ha añadido que las "mujeres atractivas" lo sufrían especialmente.

Ha sido entonces cuando la colaboradora ha ido más allá y ha confesado que la respuesta ante esa situación pasaba por defenderse físicamente: "Tenías que ir con un cenicero y tirárselo en la cabeza a un jefe". Ante la sorpresa del plató, Barrientos ha sido preguntada directamente: "¿Tú le has tirado un cenicero a un jefe?". Su respuesta ha sido rotunda: "Sí, sí que lo he tirado". Y al ser cuestionada sobre si fue despedida por ello, ha zanjado con naturalidad: "Pues esa era la duda".

Paloma Barrientos reivindica la lucha de las mujeres contra el acoso

Lejos de quedarse en la anécdota, la colaboradora ha aprovechado el momento para reivindicar lo que las mujeres de su generación tuvieron que soportar en el ámbito laboral. "Hemos tenido que luchar por ser las más listas, por tener conciliación que no teníamos, por saber que a un jefe se le puede tirar un cenicero y además no te van a echar", ha afirmado con contundencia.