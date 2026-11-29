Fiesta 29 noviembre 2026

Kike Calleja ha desmentido la ruptura total de la pareja y ha revelado que ambos mantienen comunicación pese a la crisis.

Kike Calleja ha protagonizado una de las informaciones más relevantes del fin de semana en 'Fiesta'. El colaborador ha asegurado en exclusiva que Victoria Federica y Jorge Navalpotro no han roto su relación, contradiciendo así lo que otros medios habían publicado en los últimos días. Según Calleja, la situación entre la nieta del rey emérito y el empresario es complicada, pero no se puede hablar de una ruptura definitiva.

Victoria Federica y Andrés Roca Rey: el contexto del viaje Antes de la intervención de Calleja en el plató, el programa ha emitido un vídeo que repasa el reciente viaje de Victoria Federica junto al torero Andrés Roca Rey por Perú y México. Un acercamiento que ha avivado los rumores sobre un posible romance entre ambos, especialmente porque se ha producido justo tras la ruptura del diestro con Tana Rivera. En las imágenes, cuando le han preguntado a Roca Rey por los rumores de que pudiera haber algo más que amistad con Victoria Federica, el torero ha sido claro: "Yo la quiero como una hermana". Por su parte, Victoria Federica se ha limitado a reírse ante las preguntas: "Me río, me río", ha respondido. Mientras, la infanta Elena se ha desmarcado del asunto: "Yo no tengo ni idea", ha dicho sobre la vida sentimental de su hija. El reportaje también ha apuntado a que fuentes cercanas señalan que Victoria Federica no habría encajado bien en la familia de su exnovio, una mala relación que habría contribuido a la crisis de pareja.

Kike Calleja desmiente la ruptura total en el plató de 'Fiesta' Ya en el plató, Emma García ha dado paso a Kike Calleja, quien ha matizado la información que circulaba sobre una ruptura entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro. El colaborador ha recordado que fue él quien, hace una semana, adelantó que la pareja estaba en crisis: "Yo di la noticia de que estaban en crisis porque, bueno, tenían diferentes formas de ver la vida". Calleja ha explicado los detalles de ese distanciamiento progresivo. Según su información, Victoria Federica estaba prácticamente viviendo en la casa familiar de Jorge Navalpotro, pero llegó un momento en el que ella le pidió que dejara de acompañarla a los eventos: "Victoria le pide a él que prefiere que ya no le acompañe a los eventos, como que ir un poco cada uno un poquito más por libre". Al mismo tiempo, Jorge habría empezado a centrarse más en su trabajo, algo que, según Calleja, "también le gusta mucho a la familia de Jorge". El colaborador ha revelado además un dato clave sobre el viaje a México: Jorge Navalpotro iba a formar parte de ese viaje junto a Roca Rey, con quien mantiene muy buena relación, pero finalmente no fue por motivos laborales. A su regreso, las fuentes de Calleja le han asegurado que "entre Victoria Federica y Roca Rey no hay absolutamente nada sentimental". Sobre el estado actual de la relación, Kike Calleja ha sido contundente: "La cosa está muy tensa, pero no se puede hablar de momento de una ruptura total". Ha añadido que las madres de ambos se llevan muy bien y que el entorno de la pareja valora mucho a Navalpotro: "Lo que me dice el entorno es que Victoria Federica no va a conocer en su vida a una persona como Jorge Navalpotro". Emma García le ha preguntado directamente si se puede hablar de ruptura, aunque sea con la puerta abierta. Calleja ha respondido que "ahora mismo la cosa no está bien, pero es verdad que todavía siguen teniendo contacto y están intentando".