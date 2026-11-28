Joana Sanz ha dado un paso que simboliza la ruptura definitiva con Dani Alves . La modelo ha decidido vender ropa del exfutbolista, además de prendas propias, a través de su armario en línea.

Según ha desvelado Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta', la decisión responde tanto a una necesidad económica como a un deseo de pasar página: esas prendas "no solamente le estorbaban, sino que le daban hasta mala vibra" y ha querido deshacerse de ellas.

El escándalo de Dani Alves y la ruptura con Joana Sanz

Dani Alves fue condenado por agresión sexual y cumplió estancia en prisión, un proceso durante el cual Joana Sanz se mantuvo a su lado. La modelo llegó a declarar públicamente en 'Fiesta' que no se iban a divorciar, sufragó viajes para visitarle e incluso asumió deudas del exfutbolista.

En ese periodo nació su hija Julieta, pero la relación terminó por romperse. Según se ha explicado en 'Fiesta', Joana ha señalado que Dani Alves la abandonó "por dedicarse a Jesús", en referencia a su dedicación hacia la religión, "en vez de a ella y a su hija". La modelo ha expresado, en palabras de Amor Romeira, que puede entender esa dedicación, pero no el abandono.

En el plató de 'Fiesta' se ha puesto de relieve la preocupación por la desatención de Dani Alves hacia su hija Julieta. Amor Romeira ha defendido con firmeza a Joana Sanz y ha recordado que "en el peor momento de Dani Alves, ella nunca lo abandonó, sin embargo, ahora ella se siente sola" con su hija.

Amor Romeira también ha subrayado los prejuicios que sufrió Joana cuando era señalada como "la mujer de Dani Alves", recordando que lleva trabajando en la moda desde los 15 años y que incluso dejó de acudir a pasarelas como la de Gran Canaria porque en los carteles aparecía su nombre con el añadido "mujer de Dani Alves" entre paréntesis, algo que le sentó fatal.

La venta de ropa y la situación económica de Joana Sanz