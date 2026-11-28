Joana Sanz ha dado un paso que simboliza la ruptura definitiva con Dani Alves. La modelo ha decidido vender ropa del exfutbolista, además de prendas propias, a través de su armario en línea.
Según ha desvelado Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta', la decisión responde tanto a una necesidad económica como a un deseo de pasar página: esas prendas "no solamente le estorbaban, sino que le daban hasta mala vibra" y ha querido deshacerse de ellas.
Dani Alves fue condenado por agresión sexual y cumplió estancia en prisión, un proceso durante el cual Joana Sanz se mantuvo a su lado. La modelo llegó a declarar públicamente en 'Fiesta' que no se iban a divorciar, sufragó viajes para visitarle e incluso asumió deudas del exfutbolista.
En ese periodo nació su hija Julieta, pero la relación terminó por romperse. Según se ha explicado en 'Fiesta', Joana ha señalado que Dani Alves la abandonó "por dedicarse a Jesús", en referencia a su dedicación hacia la religión, "en vez de a ella y a su hija". La modelo ha expresado, en palabras de Amor Romeira, que puede entender esa dedicación, pero no el abandono.
En el plató de 'Fiesta' se ha puesto de relieve la preocupación por la desatención de Dani Alves hacia su hija Julieta. Amor Romeira ha defendido con firmeza a Joana Sanz y ha recordado que "en el peor momento de Dani Alves, ella nunca lo abandonó, sin embargo, ahora ella se siente sola" con su hija.
Amor Romeira también ha subrayado los prejuicios que sufrió Joana cuando era señalada como "la mujer de Dani Alves", recordando que lleva trabajando en la moda desde los 15 años y que incluso dejó de acudir a pasarelas como la de Gran Canaria porque en los carteles aparecía su nombre con el añadido "mujer de Dani Alves" entre paréntesis, algo que le sentó fatal.
Frente a la postura de Amor Romeira, Aurelio Manzano ha mostrado una visión menos empática al relativizar el mérito de Joana como trabajadora, señalando que es mujer trabajadora "como todas". Karmele Izaguirre, por su parte, ha mantenido también una postura más crítica y distante respecto a la situación de la modelo.
La situación económica de Joana Sanz ha sido otro de los puntos abordados. Karmele ha revelado datos sobre su empresa: "El patrimonio de ella desciende alarmantemente. Tiene pérdidas de 44.000 euros. Factura tres veces menos que el año pasado, en concreto menos de 60.000 euros". Y ha añadido: "No te digo yo que sea ruina, pero es muy alarmante". Además de un divorcio en ciernes, la venta de su armario le permitirá obtener ingresos que necesita.
Amor Romeira ha contado que ha hablado directamente con Joana Sanz, quien ha visto el programa y ha reaccionado con gracia ante la información. Según la colaboradora, la modelo ha querido recalcar que todas las prendas son compradas por ella y que no hay nada procedente de producciones de moda.
Marisa Martín-Blázquez ha resultado ser una de las compradoras del armario: Joana le ha dicho que la chaqueta que ha adquirido "lleva 15 años con ella", toda una pieza vintage. La modelo también ha relatado lo difícil que fue volver a París como modelo con su hija, donde contó con la ayuda de una amiga para retomar su carrera.
Según ha explicado Amor Romeira en 'Fiesta', Joana Sanz ha decidido vender prendas propias y del exfutbolista porque le generaban "mala vibra" tras la ruptura. Además, la modelo atraviesa una situación económica complicada, con pérdidas significativas en su empresa y deudas que asumió del propio Dani Alves.