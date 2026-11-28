FIESTA 28 noviembre 2026

'Fiesta' desvela cuál ha sido la reacción del entorno de Quique Sánchez Flores a las polémicas declaraciones de Blanca Romero sobre su ruptura con él en el plató de '¡De viernes!'

La entrevista que Blanca Romero ofreció la noche anterior en el plató de '¡De viernes!' ha provocado una fuerte reacción en el círculo más cercano de Quique Sánchez Flores. En 'Fiesta', la colaboradora Marisa Martín-Blázquez ha contado, tras hablar directamente con el entorno del entrenador, que "la familia más próxima está indignada y entristecida" y que "las cosas están mucho peor" después de las palabras de la actriz.

La información aportada por Marisa Martín-Blázquez ha puesto el foco en el malestar que han generado las declaraciones de Blanca Romero, quien rompió su silencio sobre la ruptura con Quique Sánchez Flores en un testimonio cargado de reproches directos al que fuera su pareja. Blanca Romero rompe su silencio sobre Quique Sánchez Flores La actriz se dirigió directamente al entrenador durante su intervención en '¡De viernes!': "El señor Enrique Sánchez Flores, usted o su entorno ha dicho que yo soy celosa. Precisamente tú me vas a decir a mí que yo soy celosa. Tú que eres el rey de los celos. Tú que los inventaste". Blanca Romero reprochó que desde el entorno de él se hayan aireado sus defectos sin reconocer los propios: "¿Por qué no cuentan tu entorno tus defectos y no los míos, porque me ganas a celos?". Uno de los episodios más concretos que relató tiene que ver con el control del teléfono móvil. Según Blanca, él le retiró el terminal en varias ocasiones: "Usted, señor Enrique, cogió mi teléfono varias veces y se lo quedaba durante 2 horas. No podía tomar un café porque tengo la tarjeta de pago. No podía entrar en el gimnasio'".

También aseguró que Quique Sánchez Flores accedió a su cuenta de Instagram y redujo drásticamente sus contactos: "Tú entraste en mi Instagram. Yo seguía a 2.600 personas y quedé con 7". La actriz lanzó además una acusación directa de cobardía: "No me defendiste. Te estás escondiendo ahora. Eso es de ser un cobarde". La reacción del entorno de Quique Sánchez Flores, contada en 'Fiesta' Esta tarde, ha sido Marisa Martín-Blázquez quien ha aportado la información sobre cómo ha caído el testimonio en el entorno del entrenador. Según ha contado la colaboradora de 'Fiesta' tras contactar con personas cercanas a Quique Sánchez Flores, la familia más próxima está indignada y entristecida por lo ocurrido. La colaboradora ha subrayado que, lejos de aliviar la situación, la entrevista ha tenido el efecto contrario: las cosas están mucho peor. La información trasladada por Marisa Martín-Blázquez apunta a que el malestar no se limita al propio Quique Sánchez Flores, sino que se extiende a su círculo familiar, que considera que las declaraciones de la actriz han sobrepasado los límites de lo que esperaban. Además, la colaboradora ha contado que la relación entre la familia de Quique y Blanca Romero no era buena desde el inicio del noviazgo, ya que consideraban que eran "absolutamente incompatibles". Según este entorno, Quique "se desquiciaba bastante" y le veían incómodo durante la relación. Tras las declaraciones públicas de Blanca, las hermanas han estallado: "Están absolutamente indignadas con todo esto porque creen que no era necesario", ha explicado Marisa.