Blanca Romero ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de '¡De Viernes!' al no poder contener las lágrimas mientras hablaba de su padre fallecido este verano. La actriz, que había prometido no llorar, se ha derrumbado en el plató al ver imágenes de él y ha compartido recuerdos sobre su carácter, su generosidad y el papel que desempeñó en su relación con Cayetano Rivera.

La actriz ha contrastado esa actitud vital con la de la familia materna: "Yo tengo esa cosa de él, como andaluza, porque la gente de por parte de mi madre, de los del norte, somos mucho más cenizos". Blanca ha reconocido que esa energía paterna fue determinante en su forma de ver la vida.

Blanca Romero ha descrito a su padre como un hombre generoso y soñador , alguien con quien compartía una conexión especial: "Era la niña preferida de él. Mis hermanos los adora también, pero sí es verdad que tenía pasión por mí". La actriz ha explicado que ambos compartían un carácter optimista y aventurero: "Mi padre era un soñador, un motivado. Yo me voy a ir a Hollywood, voy a levantar un Óscar, voy a ser actriz... Y somos súper flipados, ¿sabes? Y él era igual. Él era un hombre que no había nada que no le dices 'venga, vamos y lo conseguimos'".

El momento más conmovedor de la entrevista ha llegado cuando Blanca Romero ha visto imágenes de su padre en el plató. La actriz ha roto a llorar y ha reconocido que no ha podido cumplir la promesa que le había hecho a su hijo : "Le prometí a Martín que no iba a llorar, pero normal. Por un padre, normal". Antes de ese instante, el propio padre de Blanca aparecía en un vídeo previo admitiendo que su hija estaba "enfadadísima" con él y bromeando con su reacción.

El papel del padre de Blanca en su relación con Cayetano Rivera

La entrevista ha abordado también la influencia que el padre de Blanca Romero tuvo en su relación con Cayetano Rivera. En el plató se ha recordado que su padre "salía como un león" a defenderla, y Blanca ha asentido, aunque ha querido matizar las palabras que su progenitor dedicó en su día al torero. "Siempre fue un tío súper generoso, que siempre que podía, siempre que conseguía algo de lo que fuese, era para el cole de la niña. O sea, Caye se portó increíble", ha afirmado la actriz, utilizando el apodo con el que se refiere a Rivera.

Romero ha defendido que su padre no estuvo acertado al criticar públicamente a Cayetano: "Siempre se portó bien y no estuvo bien tampoco que mi padre fuese ahí a decir eso de él, porque no estuvo bien". Preguntada por si parte del enfado de su padre venía motivado por las declaraciones de Rivera en el tribunal eclesiástico por la nulidad matrimonial, la actriz ha restado importancia: "Eso ya fue mucho después. Mi padre ya nunca más volvió ahí porque, si no, me perdía como hija".

Blanca ha revelado que, con el tiempo, su padre y Cayetano Rivera limaron asperezas: "Luego ya se llevaron bien también ellos. De hecho, fue al tanatorio también Cayetano. Nos dio el pésame, por supuesto". Sobre la boda con el torero, en el plató se ha mencionado que su padre aseguró haber pagado el convite, una cifra que uno de los colaboradores ha cifrado en 36 millones de pesetas. Blanca no ha podido confirmarlo con exactitud: "Creo que sí, que lo ha dicho él".

Un distanciamiento que marcó a Blanca Romero

La actriz también ha recordado un episodio doloroso: el periodo en el que dejó de hablar con su padre después de que este acudiese a un programa de televisión sin avisarla. "Yo me enfadé muchísimo. Para mí, o sea, me vendió mi padre. No me vendió nunca una amiga", ha explicado Romero, que ha añadido que su progenitor lo hizo "a escondidas hasta el último momento" y que ella sintió que la había "traicionado". Preguntada por cómo se produjo la reconciliación, Blanca ha sido sincera: "No, hombre, porque no me acuerdo".

Lo que sí ha dejado claro es que el vínculo entre ambos era inquebrantable, por encima de cualquier desencuentro. Romero ha hablado además de su relación actual con Cayetano Rivera con cariño: "Yo a Caye le adoro. Me di cuenta con el tiempo de que le quiero y que le tengo en el corazón. Es el padre de mi hija, es una persona que solo puedo estar agradecida". La actriz ha aprovechado para denunciar el acoso que ha sufrido su hija: "Es muy feo que en un país le hagan bullying a una niña por ser adoptada. Eso tendría que ser denunciable".

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