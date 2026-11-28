Blanca Romero se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' y ha abordado uno de los episodios que más dolor le ha causado como madre: la exclusión de su hija Lucía de la boda de Cayetano Rivera Ordóñez con Eva González .

El torero adoptó a Lucía durante su relación con Blanca, por lo que la niña es legalmente hija suya. Sin embargo, según ha relatado la actriz, cuando Cayetano contrajo matrimonio con Eva, Lucía no recibió invitación a la ceremonia de su propio padre.

"Es muy feo que no te inviten a la boda de tu padre", ha afirmado Blanca Romero visiblemente afectada, sin querer entrar en más detalles pero dejando claro el impacto emocional que aquella decisión tuvo en ella y en su hija. "Los hijos nos duelen mucho y con la niña, que era muy chiquitina, pues…", ha añadido sin terminar la frase, evidenciando que el recuerdo sigue siendo doloroso.

Blanca Romero compara a Tamara Gorro y Eva González

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista ha sido el contraste que Blanca ha trazado entre el trato que recibió su hija por parte de las distintas parejas de Cayetano Rivera Ordóñez. Preguntada por su relación con Tamara Gorro, la actriz no ha dudado en elogiarla:

"Yo creo que Tamara es una tía muy noble. Buena tía", ha asegurado, destacando que "siempre fue como más cariñosa" y que "enseguida se integró, súper educada conmigo, con Lucía, súper cariñosa".

Blanca ha confirmado que durante la etapa en la que Cayetano estuvo con Tamara mantuvieron relación, algo que no ocurrió con Eva González. "Con Eva, no", ha respondido de forma tajante cuando le han preguntado si hubo trato con ella. Sobre Eva, ha llegado a decir que "fue más maluca", aunque ha preferido no profundizar en los motivos concretos.