Blanca Romero se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' y ha abordado uno de los episodios que más dolor le ha causado como madre: la exclusión de su hija Lucía de la boda de Cayetano Rivera Ordóñez con Eva González.
El torero adoptó a Lucía durante su relación con Blanca, por lo que la niña es legalmente hija suya. Sin embargo, según ha relatado la actriz, cuando Cayetano contrajo matrimonio con Eva, Lucía no recibió invitación a la ceremonia de su propio padre.
"Es muy feo que no te inviten a la boda de tu padre", ha afirmado Blanca Romero visiblemente afectada, sin querer entrar en más detalles pero dejando claro el impacto emocional que aquella decisión tuvo en ella y en su hija. "Los hijos nos duelen mucho y con la niña, que era muy chiquitina, pues…", ha añadido sin terminar la frase, evidenciando que el recuerdo sigue siendo doloroso.
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista ha sido el contraste que Blanca ha trazado entre el trato que recibió su hija por parte de las distintas parejas de Cayetano Rivera Ordóñez. Preguntada por su relación con Tamara Gorro, la actriz no ha dudado en elogiarla:
"Yo creo que Tamara es una tía muy noble. Buena tía", ha asegurado, destacando que "siempre fue como más cariñosa" y que "enseguida se integró, súper educada conmigo, con Lucía, súper cariñosa".
Blanca ha confirmado que durante la etapa en la que Cayetano estuvo con Tamara mantuvieron relación, algo que no ocurrió con Eva González. "Con Eva, no", ha respondido de forma tajante cuando le han preguntado si hubo trato con ella. Sobre Eva, ha llegado a decir que "fue más maluca", aunque ha preferido no profundizar en los motivos concretos.
Preguntada sobre si pidió explicaciones a Cayetano por la exclusión de Lucía de la boda, Blanca ha sido clara: "No, yo no se la pedí. Obviamente yo nunca me metí. Qué podía haber dicho el padre: 'Oye, mira, no viene nuestra hija porque Eva no quiere'… Jamás le pregunté porque me parecía de mal gusto hacerle esa pregunta y yo no quiero que tampoco se sienta mal".
Un dato significativo que ha aportado es que, tras la ruptura con Eva, la relación de Lucía con su padre se recuperó de forma inmediata: "Cuando rompen, se recupera la relación. Sí, es decir, que es inmediato".
Blanca también ha revelado que hace años que no ve a Cayetano Rivera Ordóñez. "Hace años que no nos vemos", ha afirmado cuando le han preguntado si el torero le ha expresado algún tipo de arrepentimiento respecto a su hija.
En el programa se ha recordado que Cayetano ha vivido un año especialmente complicado. El torero protagonizó un altercado en junio de 2025 en una conocida cadena de hamburgueserías donde fue detenido tras una discusión que acabó con la intervención de la Policía Nacional. Fue acusado entonces de un delito de resistencia a la autoridad y desobediencia, aunque el juez terminó archivando la denuncia.
Cinco meses después, Cayetano perdió el control de la furgoneta que conducía e impactó contra una palmera, negándose a realizar la prueba de alcoholemia. Unos episodios que, como se ha señalado en el plató, han mostrado una faceta del diestro a la que no tenía acostumbrado al público.