Blanca Romero ha repasado en '¡De Viernes!' uno de los capítulos más personales de su vida sentimental: su matrimonio con Cayetano Rivera.
La actriz ha hablado con franqueza sobre los motivos que llevaron a la ruptura de una de las parejas más mediáticas de la crónica social, desvelando el momento exacto en el que supo que su relación se había terminado.
Blanca Romero ha reconocido que su historia con Cayetano Rivera estuvo marcada por una conexión profunda desde el principio. "Estamos igual de enamorados que al principio", llegaron a asegurar en su momento.
Según ha recordado en el programa, ella siempre sintió fascinación por el mundo de los toros y los hermanos Rivera, aunque ha matizado que Francisco Rivera nunca tuvo la importancia que se le atribuyó en su vida. Sobre Cayetano, ha señalado que "es la persona más educada y más agradable que te puedas encontrar".
La actriz ha dejado claro que, pese a las crisis matrimoniales, el vínculo era fuerte: "Aparte de todas las crisis y todas las diferencias que tengamos, nos adoramos. Estábamos muy enamorados y no vivíamos el uno sin el otro". Sin embargo, Blanca ha admitido que su carrera como modelo se vio afectada: "Me perjudicó en la carrera como modelo. Dejé de ser modelo y pasé a ser 'la mujer de".
En el plató se ha recordado que Cayetano Rivera se fue a vivir con ella a Gijón, dejándolo todo, y que formaban "parejón". Blanca Romero ha insistido en que con Cayetano nunca hubo infidelidades ni terceras personas: "En la vida me insultó. En la vida miró mi teléfono. En la vida me faltó el respeto. En la vida fue tóxico. Jamás, jamás".
Pese a ese respeto mutuo, Blanca Romero ha confesado que la convivencia se fue deteriorando por una incompatibilidad de caracteres. Su carácter inquieto chocaba con la calma de Cayetano. "Sentí que no era mi sitio, que me aburría", ha reconocido.
Según ha contado, la falta de ambición profesional del torero la desquiciaba: "Yo me desquiciaba. Siempre con la play y venga con la play, la play y la play, y estaba ya de la play hasta las narices".
Era entonces cuando Blanca Romero desvelaba el momento concreto en el que todo cambió. Su padre, que fue novillero, enseñó a Cayetano a torear a escondidas en el garaje con los capotes. Cuando Cayetano decidió que quería dedicarse al toreo profesionalmente, ella supo que aquello era el final. "En ese momento hice el clic. Esto no. Se acabó", ha confesado la actriz.
La separación fue dolorosa. "El amor se muere y ya está. Sí, pero el cariño, no", ha reflexionado Blanca Romero. La ruptura se consumó la noche del 17 de enero, cuando Cayetano Rivera abandonó el domicilio que compartían en Madrid.
En el programa se ha recordado que fue ella quien contó la ruptura a la revista 'Hola', algo que en su momento generó polémica. Según se ha comentado en el plató, Cayetano sufrió mucho: "Sufrió mucho porque estaba loco por ella, estaba lleno de dolor".