DE VIERNES 28 noviembre 2026

La actriz ha revelado en '¡De Viernes!' el motivo que supuso un punto de inflexión en su relación y que la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida

Blanca Romero ha repasado en '¡De Viernes!' uno de los capítulos más personales de su vida sentimental: su matrimonio con Cayetano Rivera.

La actriz ha hablado con franqueza sobre los motivos que llevaron a la ruptura de una de las parejas más mediáticas de la crónica social, desvelando el momento exacto en el que supo que su relación se había terminado. Una relación intensa Blanca Romero ha reconocido que su historia con Cayetano Rivera estuvo marcada por una conexión profunda desde el principio. "Estamos igual de enamorados que al principio", llegaron a asegurar en su momento. Según ha recordado en el programa, ella siempre sintió fascinación por el mundo de los toros y los hermanos Rivera, aunque ha matizado que Francisco Rivera nunca tuvo la importancia que se le atribuyó en su vida. Sobre Cayetano, ha señalado que "es la persona más educada y más agradable que te puedas encontrar". La actriz ha dejado claro que, pese a las crisis matrimoniales, el vínculo era fuerte: "Aparte de todas las crisis y todas las diferencias que tengamos, nos adoramos. Estábamos muy enamorados y no vivíamos el uno sin el otro". Sin embargo, Blanca ha admitido que su carrera como modelo se vio afectada: "Me perjudicó en la carrera como modelo. Dejé de ser modelo y pasé a ser 'la mujer de".