La entrevista de Belén Esteban en el plató de ‘¡De Viernes!’ sigue generando reacciones, la más esperada por todos es la de Jesulín de Ubrique y esta se ha podido ver durante este fin de semana. Después de las declaraciones de ‘La Patrona’, el programa de ‘Fiesta’ ha mostrado las imágenes del torero atendiendo a los medios durante su participación en un festival de Albacete.
Sonriente y entre aplausos y vítores, el diestro ha sido recibido en la plaza albaceteña de Povedilla, horas después de que Belén Esteban regresara a la televisión. Lo que se ha visto en este enclave y ha mostrado el programa es que su público sigue incondicional y que no se ha visto empañado por las declaraciones de la de Paracuellos.
En exclusiva, ‘Fiesta’ ha preguntado directamente al torero cómo se encuentra tras esta intervención de Belén Esteban y si va a dar algún paso judicial y Jesús Janeiro ha reaccionado. “Jesulín quería que lo viéramos porque otras veces los medios de corazón no pueden acceder al ruedo, estar tan cerca de él o incluso no saber por qué puerta salen, pero él quería que viéramos su actitud”, ha señalado Iván Reboso tras ver el vídeo.
Según Belén Esteban, Jesús no solo no ha ejercido de padre con Andrea en los últimos años, sino que cuando la pequeña iba aún a 'Ambiciones' las cosas allí no eran precisamente idílicas. Lejos de mostrar una actitud de preocupación o tensión tras esto, Jesulín ha aparecido sonriente y relajado ante la cámara.
El diestro se dejó ver con naturalidad durante el evento y atendió a los periodistas, firmó capotes para los fans y con ellos también se hizo fotografías. Unas imágenes que han llamado especialmente la atención por el contexto de ahora y la repercusión que ha tenido el regreso de Belén Esteban.
Tras emitir junto a su mujer, María José Campanario, un comunicado en el que advierte sobre posibles medidas legales, el torero ha tenido que escuchar la pregunta de si va a seguir adelante con esa demanda y su reacción y actitud ha dejado a todos muy sorprendidos en el plató de ‘Fiesta’.
“Queríamos ver a Jesulín después de la entrevista de Belén Esteban y le hemos visto. Ahí está”, ha dicho la presentadora Emma García tras visionar estas imágenes en exclusiva para añadir a continuación su opinión de lo que ha visto. “La verdad está relajado. Está tranquilísimo”.
Otro colaborador apunta a que esas imágenes que se han visto del diestro “no tienen ninguna intención. Él ha hecho su vida normal. Está preparado para todo y es lo que quiere que veamos”, ha destacado. Y, lo cierto que al ver las imágenes su aparente tranquilidad y sonrisa representan que está confiado y en un buen momento.
Arropado por sus fans que le defienden, el torero vuelve a estar en el centro de la actualidad mediática, pero parece que no le afecta lo que está pasando a su alrededor. “Belén lleva 27 años dando la vara. Siempre con lo mismo. Viviendo siempre de él, hablando de él”, ha intervenido una de las fans que no ha dudado en ir a la plaza de Albacete para felicitar a Jesulín y seguir animándole para que siga tranquilo y en su misma línea de no intervenir que tanto se le reprocha por la otra parte.