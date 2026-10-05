Fiesta 05 octubre 2026

El programa 'Fiesta' ha mostrado unas imágenes y la reacción en exclusiva de Jesulín de Ubrique después de la entrevista de Belén Esteban en '¡De Viernes!'

La entrevista de Belén Esteban en el plató de ‘¡De Viernes!’ sigue generando reacciones, la más esperada por todos es la de Jesulín de Ubrique y esta se ha podido ver durante este fin de semana. Después de las declaraciones de ‘La Patrona’, el programa de ‘Fiesta’ ha mostrado las imágenes del torero atendiendo a los medios durante su participación en un festival de Albacete. Sonriente y entre aplausos y vítores, el diestro ha sido recibido en la plaza albaceteña de Povedilla, horas después de que Belén Esteban regresara a la televisión. Lo que se ha visto en este enclave y ha mostrado el programa es que su público sigue incondicional y que no se ha visto empañado por las declaraciones de la de Paracuellos.

En exclusiva, ‘Fiesta’ ha preguntado directamente al torero cómo se encuentra tras esta intervención de Belén Esteban y si va a dar algún paso judicial y Jesús Janeiro ha reaccionado. “Jesulín quería que lo viéramos porque otras veces los medios de corazón no pueden acceder al ruedo, estar tan cerca de él o incluso no saber por qué puerta salen, pero él quería que viéramos su actitud”, ha señalado Iván Reboso tras ver el vídeo. La actitud de Jesulín de Ubrique sorprende Según Belén Esteban, Jesús no solo no ha ejercido de padre con Andrea en los últimos años, sino que cuando la pequeña iba aún a 'Ambiciones' las cosas allí no eran precisamente idílicas. Lejos de mostrar una actitud de preocupación o tensión tras esto, Jesulín ha aparecido sonriente y relajado ante la cámara. El diestro se dejó ver con naturalidad durante el evento y atendió a los periodistas, firmó capotes para los fans y con ellos también se hizo fotografías. Unas imágenes que han llamado especialmente la atención por el contexto de ahora y la repercusión que ha tenido el regreso de Belén Esteban.

Jesulín de Ubrique, relajado y sonriente en Albacete tras las declaraciones de Belén Esteban