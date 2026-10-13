Helena Arauz llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de desvelar algunos detalles sobre su historial amoroso. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el romance que tuvo con un famoso cantante internacional y, además, desvela el pasado que tuvo con un futbolista de nivel mundial . ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo , para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha dejado sin palabras a todos los presentes en el plató al contar nuevos detalles de la relación que mantuvo con un cantante de Puerto Rico. Hace unas semanas, la influencer le concedía una entrevista a John Kha en la que confesaba esta noticia y, ahora, explica nuevos datos al respecto: “Ha sido muy caballeroso, estaba encantadísima”.

A pesar de que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se deshace en halagos al hablar de esta persona, lo cierto es que asegura que él “le vendió la moto” y que le “mentía”. Aunque él aseguraba que había dejado la relación con su expareja, la influencer explica que, finalmente, se fue con su mujer.

Pero Helena no se ha quedado ahí, sino que ha dado todo tipo de pistas para averiguar la identidad de este cantante con el que mantuvo una relación: ha llenado el ‘Movistar Arena’, tiene dos hijos y 1’9 millones de seguidores en redes sociales. Además, desvela que ha tenido una conversación muy reciente con él: “En marzo, le hablé”.

El futbolista de nivel mundial que ha hablado a Helena Arauz por redes sociales