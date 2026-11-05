Víctor Ábalos estalla ante las acusaciones a su padre: “Cuando llegó no hizo una cacería de brujas como hizo Puente”

“ No entiendo que después de dos años vuelven a hacer un registro en casa de mi padre, si no encontraron una sortija no van a encontrar ni medio pendiente . En esa casa estaba Andrea. La OCU me ha llamado para comunicármelo y ya está… Era un agente con gran empatía y me ha dicho por lo que estaban allí”, ha comenzado a explicar el hijo del exministro sobre la decisión policial.

Al saber que la OCU estaba realizando un nuevo registro en la casa de José Luis Ábalos en Valencia, Nacho Abad ha intentado llamar a su actual pareja, Andrea de la Torre, pero Víctor Ábalos se ha molestado y le ha pedido que no lo hiciera: “No hagamos de esto un show, yo doy la cara, no me queda otro remedio” .

Muy enfadado y asegurando que ningún miembro de su familia puede vivir con normalidad, Víctor Ábalos ha estallado en ‘En boca de todos’ al explicar los detalles del nuevo registro que la casa de Valencia del exministro está sufriendo en estos momentos y la campaña de culpabilidad que se está lanzado contra su padre tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) .

Víctor Ábalos se ha preocupado por el estado de la pareja de su padre porque está convencido de que no hay nada que encontrar en el registro: “Le he preguntado por el estado de Andrea, es una persona muy sensible y quién la conoce sabe que estará loca… Pasaremos otra vez por el registro, pero no van a encontrar nada, cero. No van a encontrar nada, no hay un lingote de oro, no hay una bolsa de droga, no hay joyas, no hay nada… Hoy venimos a hablar de la pasta que tiene que devolver mi padre, Aldama no tiene que devolver nada… Mi padre hoy no tiene ni cuenta corriente por el tema reputacional… Le bloquearon la cuenta, en la que cobra su pensión, paga la pensión de su hijo, paga los recibos…”.

Recordemos que la Sala del Supremo que juzgó el Caso Koldo ha establecido la ejecutoria de la sentencia y les ha dado un plazo de 15 días para que abonen las multas, el decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho y las indemnizaciones a las que fueron sentenciados. Multas que abarcan en total la suma de 647.000€ entre, José Luis Abalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

"La prueba de que mi padre no se ha llevado un duro es que no tiene ni dónde caerse muerto"

Totalmente indignado, Víctor ha denuncia el estrangulamiento social que está sufriendo su padre, a quién le han censurado todas las cuentas bancarias debido al daño reputacional: “Matan a una persona socialmente dejándole sin tema financiero, sin poder ni cobrar su pensión… Me ha pateado todos los bancos y todos me lo deniegan, necesita una cuenta corriente para que mi padre siga funcionando… Lo de hoy no tiene ningún sentido, mi padre lleva ya un año en la cárcel… Yo tengo poderes para todo, para abrir cuentas bancarias… Me resulta hasta complicado hasta ponerle de cotitular en mis cuentas. Como no lleves lo que tienes en los bolsillos no tienes ni para comer… Y no por orden judicial, por decisión del banco… Los derechos están por encima… La prueba de que mi padre no se ha llevado un duro es que no tiene ni dónde caerse muerto… La familia vamos ayudándonos poco a poco porque no tenemos nada. Y Andrea también… No es visible que no tenemos nada, que le embarguen la casa y ya está…”.

Víctor Ábalos, sobre la gestión de su padre: “Entre mi padre y Óscar Puente hay una ministra, Raquel Sánchez y nadie se acuerda”

Ha vuelto a denunciar el acoso que está viviendo toda su familia: “Tu te crees que alguien del entorno de mi padre puede seguir viviendo… Es asqueroso, llevo una semana echándole los muertos. Lleva una semana callado, hasta ayer por respeto a las familias y a los muertos… Es increíble el tema reputacional, todo el entorno de mi padre está señalado… Entre mi padre y Óscar Puente hay una ministra, Raquel Sánchez y nadie se acuerda… Dejó de ser ministro en julio del 21, no se le puede achacar nada… Se le están tirando las responsabilidades con brocha gorda y nadie piensa en su familia… Que lleva en la cárcel un año, que no se puede defender, que le están acusando en todos los programas… Dejad en paz a mi padre, tenéis mucha mierda para tirar, pero dejad en paz a mi padre, esto es asqueroso, ojalá se investigue todo y salgan señalados todos…”.

Nacho Abad ha querido saber qué acusaciones estaba lanzando y el hijo del exministro ha matizado: “La línea de tiempo, distintos casos que se están investigando que sucedieron en su mandato y ni siquiera está señalada ni nada… El mismo Tellado, dice que el predecesor de Puente es mi padre. Mi padre se rodeó de técnicos muy buenos y se está cuestionando la gestión de Pardo de Vera, que era una gran gestora. Mi padre cuando llegó no hizo una cacería de brujas como hizo Puente, heredó el equipo de Iñigo de la Serna, todo técnicos, se está borrando el mejor periodo de la historia…”.

Víctor Ábalos: “Poniendo el foco en mi padre lo único que hacéis es tapar la mierda de otros”

“Mi padre se ha presentado a un juicio sin los dispositivos, poderse defender… Eso vulnera un derecho fundamental… Es una vergüenza… Yo sé que mi padre es el mayor monstruo de este país, la suerte es que el tiempo pondrá las cosas en su sitio… Poniendo el foco en mi padre lo único que hacéis es tapar la mierda de otros… Mi padre con el sector del taxi, la liberación de los peajes… Hizo cosas muy importantes, que la gente me agradece… Otros solo han cortado las cintas de las obras que hizo mi padre… Aunque mi padre sea el ogro más asqueroso, tengo derecho a decir las cosas que hacen otros… Que no se borre la gestión de mi padre, aquí una operación de múltiples factores políticos, mediáticos, de la abogacía… Mi padre se ha comido muchos marrones, se la ha condenado por el caso Jessica, ni por llevarse mordidas, ni por mascarillas…”, ha intentado explicar para mostrar la continua campaña de desprestigio contra su padre.

¿El PP también está detrás de la campaña contra Ábalos?