Ana Rosa, de la dimisión de Puente: "El presidente ha sentido más empatía con el ministro que con unos heridos a los que no ha visitado"

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "¿Qué relato eres hoy? El de la mentira. Tras el accidente de Urda, Puente dijo: "Lo fácil para mí es salir, pero ni eso va con mi carácter ni es lo que me ha pedido el presidente". Ahora anuncia su dimisión en una performance en la que nos ha tomado el pelo. Como buen actor que es, al final del día dio un giro de guion digno de Óscar, anunció su dimisión y el Gobierno activó un nuevo relato a través de su ejército de arquitectos de emociones".

"Puente pasó de villano a héroe, de malo, a Ulises regresando a Valladolid. ¿Dónde queda la sobriedad castellana a la hora de bajarse del último andén antes de las elecciones? Tras la dimisión, el presidente y los ministros de la sincronizada despedían al ministro con un nuevo relato de tres puntos: Uno, no todos los políticos son iguales, dos, la dignidad, y tres, el respeto. Dignidad de un ministro que debió dimitir hace 9 meses por respeto a unas víctimas a las que les dijo que él no había soldado la vía. Rufián ha pasado de mostrar a Mazón el trozo de cuerda al que se agarró una víctima de la dana a susurrarle al oído a Puente que ha sido un gran ministro. Vergonzoso. El hombre que susurraba a los ministros. Ahora Puente es un mártir. El presidente ha sentido más empatía con el ministro que con unos heridos a los que no ha visitado. El nuevo mártir tiene un problema con la verdad, como su jefe, porque ahora alaban las dimisiones, cuando tenemos sin dimitir a una directora de la Guardia Civil imputada, una tesorera del PSOE imputada, un exfiscal general que no dimitió, un ministro del Interior que no dimite tras la invasión de Ceuta, una directora de la SEPI que no dimite, y al propio Sánchez que tampoco dimite por las presuntas cloacas de su partido. El presidente se queda sin escuderos", ha continuado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "Puente pasó de villano a héroe, de malo, a Ulises regresando a Valladolid"

" Ya ni Lula ni Claudia Sheinbaum le acompañarán en la Cumbre iberoamericana, después del bochorno que hizo pasar al rey. Se tendrá que hacer la foto con Milei. Cerdán era Súper Cerdán y ahora Puente es Súper Puente. Pudo suceder a Sánchez y ahora es una víctima, una gran pérdida. Guardemos un minuto de silencio en Twitter", ha sentenciado en directo.

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