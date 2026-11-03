Pedro Casares, delegado del gobierno Cantabria, sobre su agresión: “Es inadmisible”

En boca de todos 03 noviembre 2026

El delegado socialista ha denunciado una agresión por parte de David Setién, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga

Tras denunciar en la Guardia Civil la agresión que sufrió el pasado domingo día 1 de noviembre durante una feria de ganado en Arredondo a manos de David Setién, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, el delegado del gobierno de Cantabria ha explicado en ‘En boca de todos’ cómo se produjeron los hechos. Nacho Abad ha hablado en directo con Pedro Casares, delegado del gobierno Cantabria tras conocer la noticia de que había sido agredido el pasado domingo durante su participación en una feria de ganado. Según ha explicado el delegado del gobierno socialista, un hombre al que no conocía de nada, se acercó al corrillo en el que él se encontraba y comenzó a increparles: “Un hombre que no conocía, no sabía ni cómo se llamaba… En cuestión de segundo me dio una bofetada en la cara, rápidamente intervinieron los servicios de seguridad”.

El presentador ha querido conocer más detalles de la agresión y si había tenido consecuencias: “Estábamos de frente, me dio un guantazo en la cara, en ese momento casi ni reaccioné, pero la violencia es inadmisible… Me dio un tortazo en la cara y es inadmisible, venga de quién venga y menos de un representante de la política”. Nacho Abad ha compartido la opinión el socialista de que no se puede permitir ningún tipo de agresión y ha pedido su dimisión: “Le tienen que echar hoy, a la puñetera calle a los intolerantes no se les tolera y menos la violencia física…”.