Santiago Abascal, de la tragedia de Urda: "Cuando ha habido mordidas y señoritas, no es un accidente; es un crimen político"

En plena campaña electoral y tras haber sido muy criticado por su decisión de no suspenderla durante el luto oficial decretado por la tragedia ferroviaria de Urda , Toledo, Santiago Abascal ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'.

El líder de VOX ha cargado duro contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la que cumpla de la situación en la que se encuentra España : "La única forma de recuperar la ilusión y el país es votando el 29 de noviembre y echando a la mafia. Lo que nos ha pasado con la corrupción de su entorno, Ceuta, Adamuz, la Dana, Toledo... son cosas que juntas son insoportables y parece que los españoles tengan que padecer una especie de condena bíblica".

Abascal ha defendido la decisión de su partido de no parar la campaña electoral durante el luto decretado por la tragedia ferroviaria: "Decretaron tres días, pero podían haber decretado 33 y callarnos toda la campaña ¿Desde cuándo el luto y el respeto significa no hacer nuestro trabajo? Todos estabais comentando las noticias, algo que me parece muy bien. Yo no estaba de fiesta, estaba recorriendo España en una campaña electoral para denunciar la situación que teneos".

"El sistema ferroviario se ya desplomado por la corrupción. Si es un fallo humano ¿Por qué hay que cerrar el AVE? Lo de Urda no ha sido un accidente, ha sido un crimen político", ha sentenciado en directo.

Sobre lo que se van a encontrar si las encuestas se cumplen y Gobiernan junto al PP, Abascal ha respondido: "No sabemos realmente lo que hay debajo de las alfombras porque este Gobiernos tiene muertos y porque los datos que ofrece pueden que no sean verdaderos. No lo sabemos porque no ha habido presupuestos y porque no han parado de mentir. Estoy convencido de que habrá datos falsos y tenemos que decirles a los españoles la verdadera situación que hay en España".

De cara a si acudiría a un funeral de Estado, el líder de VOX ha sido claro: "Si el funeral de Estado lo organiza el mismo Gobierno responsable de las muertes, me parecería un insulto. Yo prefiero respetar la despedidas de las familias sin que estén de por medio los políticos o los medios de comunicación".

Durante su entrevista, Abascal también ha hablado de Ceuta: "No se puede olvidar y el responsable de todo es Pedro Sánchez. En Ceuta se ha detenido el tiempo para los vecinos y la vida ya no es la misma que antes. Están esperando a ver qué pasa y creo que la prioridad, si conseguimos echar a este Gobierno, es recuperar Ceuta para los ceutíes y la dignidad Española".

Abascal ha dejado clara su prioridad si llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: "Lo primero que haríamos sería recuperar Ceuta y tomar todas las medidas necesarias que no pueda producirse algo así, además de echar a los que han entrado. A Marruecos hay que exigirle respeto y dos cosas básicas: que no nos invadan y que no reclamen el territorio de Ceuta y Melilla. Si siguen haciendo esto, no va a ser posible tener una buena relación".