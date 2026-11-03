Joaquín Prat carga contra Óscar Puente tras Urda: "Qué poca vergüenza tasar en cifras el fallecimiento de una persona seis días después"

Seis días después de la tragedia ferroviaria en Urda, Toledo , el ministro de Transportes ha comparecido ante los medios de comunicación para rendir cuentas. Óscar Puente ha repetido hasta en dos ocasiones la cuantía económica que recibirá cada familia de una víctima, algo que ha indignado por completo a Joaquín Prat durante 'El tiempo justo'.

"Ha repetido dos veces una cantidad 72.121,46 euros. Eso es lo que van recibir las familias de los fallecidos en esta tragedia ¿Es necesario hablar de la cantidad exacta que va a recibir la familia seis días después de haber perdido a su ser querido? Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza tasar en cifras el fallecimiento de una persona seis días después", ha arrancado el presentador tras escuchar al ministro Puente.

Joaquín Prat: "Nos estamos callando en los medios de comunicación por respeto a las víctimas"

Joaquín Prat ha continuado mostrando su indignación en directo: "Esto es una opinión personal, pero no me la podía callar. Nos estamos callando en los medios de comunicación por respeto a las víctimas".

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes un conjunto de medidas urgentes valoradas en 30 millones de euros destinadas a paliar el impacto económico y social sufrido por las víctimas y familiares del grave accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo), en el que se ha confirmado el fallecimiento de 69 personas.



El paquete aprobado en el Consejo de Ministros contempla doblar la cuantía del seguro obligatorio de viajeros (SOV), anticipar las indemnizaciones sin esperar a la resolución judicial del caso, establecer un procedimiento específico para la tramitación de bajas por incapacidad temporal y desplegar oficinas de atención directa para los afectados. Además, el Ejecutivo ha fijado un tope a los precios de los transportes alternativos para evitar abusos comerciales y ha ordenado el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en el corredor afectado.

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