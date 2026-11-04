Reanimación en el campo o normas distintas por comunidades: la cadena de errores que acabó en la muerte de Jesús de Miguel

La parada cardiorrespiratoria y posterior fallecimiento sufrido por Jesús de Miguel, jugador del equipo de segunda división Club Deportivo Tenerife , ha vuelto a poner el foco en la importancia de los protocolos de actuación ante este tipo de emergencias en el fútbol. A raíz de lo sucedido, ' El Tiempo Justo' ha entrevistado a Laura Osuna, traumatóloga deportiva y jefa de los servicios médicos del Rayo Majadahonda, quien ha explicado cuáles son los pasos que deben seguirse para actuar con rapidez y evitar pérdidas de tiempo .

La especialista ha señalado que uno de los principales problemas ha estado relacionado con la presencia de la ambulancia, ya que, aunque los protocolos varían dependiendo de la comunidad autónoma y del estadio, considera que debería haber estado dentro del recinto: "La ambulancia sí debería haber estado dentro del estadio". Además, ha calificado lo ocurrido como un cúmulo de errores.

Otro de los aspectos que ha abordado ha sido el traslado del jugador, que tuvo que ser sacado del terreno de juego en una camilla transportada por los servicios médicos y los propios futbolistas. Osuna ha insistido en que la prioridad debe ser iniciar cuanto antes las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la desfibrilación, sin perder tiempo en inmovilizar al afectado y trasladarlo a la ambulancia. La doctora ha defendido que la reanimación debe realizarse donde se encuentre el jugador, siempre que sea necesario: "Hay que dar prioridad a la RCP dentro del campo, dar masaje cardíaco y desfibrilar". Una vez que el futbolista haya sido reanimado, podrá procederse a su traslado para continuar con la asistencia sanitaria.

La traumatóloga ha recalcado que, en este tipo de situaciones, la rapidez resulta determinante y que cada minuto puede marcar la diferencia. En el caso de De Miguel, considera que el tiempo transcurrido hasta llegar a la ambulancia pudo comprometer la rapidez de la intervención: "Cuando llegó a la ambulancia casi que ya íbamos tarde". No obstante, Osuna también ha reconocido la enorme dificultad que supone actuar ante una emergencia de estas características, especialmente por la presión y la gravedad del momento. Aun así, vuelve a dejar claro cuál debe ser la prioridad de los equipos médicos: "La RCP y la desfibrilación tienen que ser lo antes posible, si es en el terreno de juego, es en el terreno de juego".

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