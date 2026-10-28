Pasajero del AVE accidentado en Urda (Toledo): “No ha sido un frenazo, es como si tienes un muro delante y te paras de golpe”

En boca de todos 28 octubre 2026

Alber, uno de los pasajeros del tren AVE que ha colisionado con otro tren de alta velocidad Iryo 7076 a la altura de Urda (Toledo) ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cómo había sentido el impacto y cómo estaban los pasajeros de su vagón.

Alber, uno de los pasajeros del tren AVE que ha colisionado con otro tren de alta velocidad Iryo 7076 a la altura de Urda (Toledo) ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cómo había sentido el impacto y cómo estaban los pasajeros de su vagón. Tan solo unos minutos después del terrible impacto, Nacho Abad ha podido hablar en directo con un pasajero que iba en el último vagón del AVE que ha investido por detrás a un tren Iryo que estaba parado en mitad de la vía e iba destino a Sevilla y que por fuerte ha resultado ileso: “Yo iba en el vagón de atrás por suerte, yo no he visto si ha sido el nuestro o el otro… Yo iba sentado en los asientos del final”.

Respecto a cómo había vivido el momento del impacto ha explicado que no había sido un frenazo progresivo: “Ha sido como un frenazo, como si vas en coche y te paras de golpe, como si tienes un muro… Te quedas clavado, yo me he dado contra la mesa. Estoy bien, estoy un poco cojo, pero a los que estamos bien nos han sacado rápido… Una persona mayor de mi vagón si ha salido volando”. Cuando han podido salir del tren, se han encontrado con los restos de otros vagones: “Un vagón no sé si es AVE o Iryo, pero está como calcinado, pero no he visto fuego… La vía estaba medio partida, pero no soy ingeniero, no te puedo decir bien”. Ha explicado que no sabían muy bien cómo tenían que actuar: “No sabía qué hacer, los que estábamos bien no sabíamos si teníamos que salir o no… Teníamos miedo de que se incendiara el vagón, cuando hemos visto que estaba todo bien, hemos empezado a salir y hemos visto como los railes de la vida estaban atravesando un vagón…”. Y ha intentado explicar cómo los dos vagones que supuestamente había ardido estaban totalmente calcinados ya que el impacto había sucedido en un tramo de vía al que los trenes circulan a unos 200 Km/h. “No es un vagón es un montón de chatarra en cualquier punto limpio”.