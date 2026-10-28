El llamamiento de Ana, que se casa el sábado, para localizar a su madre, que viajaba en uno de los trenes siniestrados: "Venía para la boda"

'El tiempo justo' se ha convertido en un altavoz para las personas que están buscando a sus familiares que viajaban en uno de los dos trenes siniestrados en el accidente ferroviario que se ha producido a la altura de Urda, en Toledo. Una de las personas que ha entrado en directo para pedir ayuda ha sido Ana Román, que ha compartido una foto de su madre, Ana Avilés Uruñuela, que viajaba en uno de esos trenes, en concreto, en el vagón 7 del AVE.
Ana Román ha explicado que su madre viajaba a Sevilla para encontrarse con ella, que se casa este sábado: "Venía para la boda". Un testimonio que ha impactado a Joaquín Prat: "No sé qué decirte". Ana Román ha explicado que ha decidido entrar en directo para compartir la foto con la esperanza de que alguien que haya visto a su madre se ponga en contacto con ella y le pueda dar algún tipo de información.
Ha explicado que unos amigos suyos han "dado vueltas por los hospitales" de Toledo para localizarla, sin éxito: "No conseguimos saber nada de ella". Y ha añadido que la Guardia Civil no le ha podido dar información porque Renfe no le había facilitado un listado de los pasajeros: "Nos estaban llamando a los familiares para recabar la información".