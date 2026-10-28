El llamamiento de Ana, que se casa el sábado, para localizar a su madre, que viajaba en uno de los trenes siniestrados: "Venía para la boda"

'El tiempo justo' se ha convertido en un altavoz para las personas que están buscando a sus familiares que viajaban en uno de los dos trenes siniestrados en el accidente ferroviario que se ha producido a la altura de Urda , en Toledo. Una de las personas que ha entrado en directo para pedir ayuda ha sido Ana Román, que ha compartido una foto de su madre, Ana Avilés Uruñuela , que viajaba en uno de esos trenes, en concreto, en el vagón 7 del AVE.

Ana Román ha explicado que su madre viajaba a Sevilla para encontrarse con ella, que se casa este sábado: "Venía para la boda". Un testimonio que ha impactado a Joaquín Prat: "No sé qué decirte". Ana Román ha explicado que ha decidido entrar en directo para compartir la foto con la esperanza de que alguien que haya visto a su madre se ponga en contacto con ella y le pueda dar algún tipo de información.

Ha explicado que unos amigos suyos han "dado vueltas por los hospitales" de Toledo para localizarla, sin éxito: "No conseguimos saber nada de ella". Y ha añadido que la Guardia Civil no le ha podido dar información porque Renfe no le había facilitado un listado de los pasajeros: "Nos estaban llamando a los familiares para recabar la información".

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