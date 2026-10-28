El arquitecto Joaquín Torres comparte en 'En boca de todos' su desgarrador testimonio del accidente de trenes en Urda, Toledo. Torres viajaba en el vagón cinco del AVE, uno de los más afectados al encontrarse en el límite de donde se produjo la colisión.

"A partir del 6, 7 y 8 ha sido demoledor", ha asegurado Joaquín Torres sobre el accidente ferroviario, antes de relatar cómo lo vivió y la suerte que tuvo por encontrarse justo en el baño cuando se produjo el impacto entre el tren AVE de Renfe y el tren de Iryo:

"Cinco minutos antes, fui al baño. Me metí al baño de minusválidos y pude agarrarme a las agarraderas porque no hubo un frenazo o previo aviso, hubo un impacto que se me hizo eterno. Te mueves, te vuelcas, salta la tapa del váter, todo completamente a oscuras... Se me hizo eterno".

Aún con el pánico en el cuerpo, el arquitecto recuerda el miedo que sintió ante la incertidumbre por saber si el socio con el que viajaba seguía con vida: "No sabía si mi socio estaba vivo o no y yo gritaba y gritaba".

Joaquín Torres: "Se me murió una mujer en los brazos"

El arquitecto ha contado que, una vez que ya estuvo a salvo, se acercó a ayudar otros afectados. Entre ellos una mujer, a la que le dio su chaqueta tras manifestarle que tenía mucho frío. Lamentablemente, acabó falleciendo en sus brazos:

"Estaba preguntando por su amiga, que estaba muerta, y ella acto seguido se ha muerto. Tenía mucho frío y yo me quite la chaqueta. Ha sido un panorama dantesco, cuando no te encontrabas con los cadáveres te encontrabas con alguien que le faltaba un brazo", ha dicho Joaquín Torres, completamente roto.